Rode waas bij Yuki Tsunoda? Hij ramt ploegmaat Ricciardo bijna van de baan na de finish

Het begon dus al te borrelen tijdens de race, maar na de zwart-wit geblokte vlag kookte het potje van Tsunoda helemaal over. Tijdens de uitrijdronde dook hij in bocht 8 binnendoor bij Ricciardo en tikte hij daarna de Australiër bijna aan.

Dat liet hij blijken in zijn communicatie over de boordradio: "Maken jullie een grapje?" en het cynische "Bedankt jongens, dit waardeer ik."

De Japanner reed rond als 13e en probeerde op dat moment Kevin Magnussen in te halen, Ricciardo reed op verse, zachte banden en reed snellere rondetijden. De beslissing van het team was niet naar de zin van Tsunoda.

Terwijl Max Verstappen aan het cruisen was naar de zege in de GP van Bahrein was er wel vuurwerk tussen twee ploegmaats van RB. Enkele ronden voor het einde kreeg Yuki Tsunoda te horen dat hij ploegmaat Daniel Ricciardo moest voorlaten.

De reactie van Ricciardo loog er met enkele scheldwoorden ook niet om, na de race was hij kalmer. "Yuki was duidelijk gefrustreerd door de beslissing van het team, maar het was iets dat we voor de race hadden besproken."



Een aangeslagen Tsunoda zag het anders: "Ik stond eigenlijk op het punt om Magnussen in te halen. Ik vond het onbegrijpelijk, maar eigenlijk wil ik hier niet over praten. En op het einde van de race heeft Daniel Magnussen ook niet ingehaald."



Laurent Mekies, sinds dit jaar teammanager bij RB, mocht meteen een brandje blussen binnen het team. "De beslissing niet nemen zou fout geweest zijn. Ik versta de emoties van Yuki, maar als we samen de data bekijken zal dat wel wegebben."



Uitkijken of we volgend jaar in Drive to Survive die briefing te zien krijgen.