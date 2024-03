Nieuw jaar, zelfde winnaar: Max Verstappen neemt in Bahrein meteen alle hoop weg bij de concurrentie

za 2 maart 2024 17:37

Grote Prijs van Bahrein 57 rondes Bahrain International Circuit Max Verstappen einde

Max Verstappen is het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen zoals het vorige geëindigd was: met een superieure vertoning. In Bahrein reed de regerende wereldkampioen van start tot finish aan de leiding. Met ook een 2e plaats voor ploegmaat Sergio Perez was het ondanks de storm rond teambaas Christian Horner toch nog een uitstekend weekend voor Red Bull.

Het was de voorbije dagen erg onrustig in de renstal van de stieren. Red Bull-baas Christian Horner werd dan wel vrijgesproken voor grensoverschrijdend gedrag, nieuwe onthullingen wezen erop dat hij misschien toch niet zo onschuldig is. We zagen het vertrouwde gezicht van Horner dan ook niet opduiken in de paddock tijdens de race. Een dag eerder had hij zijn topper Max Verstappen de kwalificaties naar zijn hand zien zetten, waardoor die vanaf de pole mocht vertrekken. Maar bij Ferrari trokken ze zich op aan de goeie tijden van hun rijders Charles Leclerc en Carlos Sainz, die in Q1 en Q2 sneller waren gebleken dan de wereldkampioen. Zouden we dan toch een spannend seizoen krijgen? Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Verstappen schoot probleemloos uit de startblokken in Bahrein, nummer 2 Leclerc glibberde door blokkerende remmen alle kanten uit. Weg spanning.

Terwijl Leclerc de ene rijder na de andere moest laten passeren, zag Verstappen zijn concurrenten in de eerste ronde al uitgroeien tot slechts stipjes in zijn achteruitkijkspiegel. En plots waren ze weg.



Vooraan was de strijd gestreden, achter de Nederlander zorgden de Ferrari's voor een van de zeldzame opwindende momenten van deze GP door elkaar als steigerende paardjes te bekampen.



Het duel werd gewonnen door Sainz, maar die kon niet verhinderen dat Sergio Perez toch weer een een-tweetje voor Red Bull scoorde. Met ook nog het bonuspunt voor de snelste ronde begint Max Verstappen met het maximum van 26 punten aan zijn seizoen.



Op 50 seconden van winnaar Verstappen bolde een anonieme Lewis Hamilton als zevende binnen. Zit hij nu al met zijn hoofd bij volgend jaar, bij Ferrari?

Verstappen: "Ik voelde mij één met de auto"

De 55e GP-zege voor Max Verstappen, maar wel een van de makkelijkste uit zijn carrière. "Het ging beter dan verwacht", gaf hij achteraf toe. "De auto reed geweldig, ik haalde veel snelheid. Ik ben eigenlijk nooit in de problemen gekomen." "Ik heb me echt geamuseerd vandaag. Het gebeurt immers niet zo vaak dat je je één voelt met de auto."

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

GP Bahrein klassement Pos. Rijder Constructeur Tijd Punten 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1u31'44"742 26 2 Sergio Perez Red Bull Racing + 22"457 18 3 Carlos Sainz Scuderia Ferrari + 25"110 15 4 Charles Leclerc Scuderia Ferrari + 39"669 12 5 George Russell Mercedes + 46"788 10 6 Lando Norris McLaren + 48"458 8 7 Lewis Hamilton Mercedes + 50"324 6 8 Oscar Piastri McLaren + 56"082 4 9 Fernando Alonso Aston Martin + 1'14"887 2 10 Lance Stroll Aston Martin + 1'33"216 1 meer tonen