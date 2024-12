Ook Christian Horner is verbaasd over vreemde actie van Sergio Perez: "Als het groen wordt, moet je vertrekken"

Sergio Perez beleeft niet echt een droomjaar aan het stuur van de tweede Red Bull. Ook in Qatar kon hij nog niet veel indruk maken en een vreemde actie bij de start van de sprintrace veroorzaakte heel veel gefronste wenkbrauwen.

Het was wel een heel vreemd zicht: Sergio Perez vertrok voor de sprintrace in Qatar vanuit de pitstraat. Toen het licht op groen sprong, bleef de Mexicaan nog enkele seconden wachten. Zo werd hij in de pitstraat ingehaald door Franco Colapinto.

"Om eerlijk te zijn, ik weet ook niet wat er aan de hand was", vertelde Red Bull-baas Christian Horner. "Ik moet er een keer over spreken met Sergio. Het leek alsof hij het verkeerd inschatte, maar wanneer het licht op groen springt, dan moet je vertrekken."

Door de vreemde actie van Perez moesten de Mexicaan en Colapinto zich nog reppen om voor de medische interventie-auto het circuit op te komen.