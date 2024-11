Met cadeautje voor Piastri: McLaren zet de toon in strijd om constructeurstitel met een-tweetje in sprintrace

za 30 november 2024 15:32

Sprintrace 19 rondes Losail International Circuit Oscar Piastri einde

McLaren heeft een duidelijk waarschuwingsschot afgevuurd in de sprintrace van de GP in Qatar. Lando Norris gaf ploeggenoot Oscar Piastri de zege in cadeauverpakking. Zo grepen ze samen 15 punten. Dat zijn er een pak meer dan Ferrari, dat flink zijn tenen zal moeten uitkuisen in de komende races als het de titel alsnog wil vieren.



Max Verstappen en Red Bull? Zij strekten hun benen in Qatar na een stevig titelfeestje in Las Vegas vorig weekend. Echt rekening houden met de wereldkampioen, moest niemand doen in Qatar.

Dus ging alle aandacht naar het constructeurskampioenschap. Daarin had McLaren de touwtjes in handen, zeker na de prima kwalificatie voor de sprintrace van Lando Norris en Oscar Piastri.

Enkel George Russell kon zijn Mercedes tussen de papaja wagens parkeren. Al raakte de Brit die plek al meteen kwijt bij de start van de korte wedstrijd op zaterdag.

Zo vormden beide McLarens een treintje aan de kop. Norris bolde onbedreigd naar de zege tot hij in de laatste bocht plots zijn teamgenoot voorliet. Zijn beste imitatie van de goedheiligman, ofwel een cadeautje voor de keren dat de positiewissel omgekeerd verliep.

In de achtergrond bleven Carlos Sainz en Charles Leclerc steken op plekken 4 en 5, goed voor 9 punten. Zo is de kloof die de Ferrari's moeten dichten gegroeid naar 30 punten. Bij een nieuw een-tweetje van McLaren én de snelste ronde morgen is het team kampioen.

Verstappen pikte nog een puntje mee. Het enige hoogtepunt bij Red Bull, dat het hoofd weer moesten schudden toen Sergio Perez in de pitstraat zowaar het groene licht niet zag bij de start.



Qatar Grand Prix klassement ranking Pos. Rijder Constructeur Tijd Punten 1 Oscar Piastri McLaren 27'03"010 8 2 Lando Norris McLaren + 0"136 7 3 George Russell Mercedes + 0"410 6 4 Carlos Sainz Scuderia Ferrari + 1"326 5 5 Charles Leclerc Scuderia Ferrari + 5"073 4 6 Lewis Hamilton Mercedes + 5"650 3 7 Nico Hülkenberg Haas F1 Team + 8"508 2 8 Max Verstappen Red Bull Racing + 10"368 1 9 Pierre Gasly Alpine + 14"513 0 10 Kevin Magnussen Haas F1 Team + 15"485 0 meer tonen

Norris: "Ben hier niet om sprintraces te winnen"

Zo opvallend als zijn actie was vlak voor de streep, zo droog was ook de reactie van Lando Norris. "Het was misschien wat nipter dan ik gehoopt had, maar ik wilde Oscar iets teruggeven voor wat hij deed in Brazilië", vertelt de Brit, die toen de sprintrace mocht - lees: moest - winnen van Piastri. "Het team was misschien niet helemaal overtuigd of het kon, maar ik wilde het toch proberen. Ik ben hier niet om sprintraces te winnen, maar om GP's naar mijn hand te zetten en de wereldtitel te pakken." Een zin die toch een vraagteken zet bij de waarde van de sprintraces in de Formule 1. Maar Norris maalt er niet om: "Dat laatste plan verliep niet naar behoren, dus had ik de ruimte om dit te doen."