Einde verhaal voor Yannick Ferrera: gemiste promotie met RWDM breekt hem zuur op

Wat zag het er lange tijd goed uit voor RWDM om een seizoen na de degradatie uit de Jupiler Pro League meteen opnieuw te promoveren.



Het kreeg met nog 3 speeldagen te gaan een eerste matchbal tegen Patro Eisden, maar toen werd er gelijkgespeeld. En op de voorlaatste speeldag verloor het thuis van Lommel.



De derde matchbal moest de goede zijn tegen Zulte Waregem. Aan een gelijkspel had het altijd genoeg om zeker te zijn van de promotie. En tot minuut 85 zag het er ook zo naar uit, tot Jelle Vossen de winnende treffer maakte.



Op dat moment was RWDM nog virtueel tweede in de Challenger Pro League, maar door een laat doelpunt van La Louvière werd RWDM alsnog naar de derde plaats verwezen.



Dat heeft RWDM ertoe aangezet om zijn coach Yannick Ferrera te ontslaan na een dik jaar bij de Brusselse club. Op de clubwebsite staat te lezen dat ze in onderling overleg uit elkaar zijn gegaan. Igor De Camargo neemt over als interim-coach.



"Hoewel het een moeilijke beslissing was, werd die in onderling overleg genomen in een sfeer van respect en sereniteit", legt Maxime Vossen uit als CEO van de club.



"Yannick Ferrera is van mening dat het in de huidige context beter is om plaats te maken, zodat het team een nieuwe impuls kan krijgen in aanloop naar deze grote uitdaging: de eindronde van de 1B Pro League."



"We hebben alle vertrouwen in Igor De Camargo, die de groep door en door kent, en ondanks de grote teleurstelling van afgelopen vrijdag, rekenen we op onze supporters op donderdag 24 april voor de wedstrijd in Lokeren."



RWDM krijgt nu nog 3 kansen om te promoveren. Eerst moet er van Lokeren-Temse gewonnen worden over twee wedstrijden, dan nog van de winnaar van de andere kruiswedstrijd in de Promotion Play-offs. Daarna volgt nog een duel met de tweede uit de Relegation Play-offs.



Lukt het RWDM dan toch nog om te promoveren?