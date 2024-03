18-jarige Ferrari-invaller lijkt klaar voor Haas: "Hopelijk was dit een goed sollicitatiegesprek"

Als 18-jarige op de valreep opgetrommeld worden voor je F1-debuut en meteen 7e worden op "een van de moeilijkste circuits". Ferrari-invaller Oliver Bearman oogstte in Saudi-Arabië zelfs lof van wereldkampioen Max Verstappen: "Hij heeft zich getoond aan iedereen op de paddock."

"Ik denk dat ik mezelf wel in een goed daglicht heb gesteld. Ik heb er alles uitgehaald. Of ik klaar ben voor de volgende keer? Zeg het mij maar. Deed ik het goed genoeg?"

"Ik ben fysiek kapot", zei de invaller in Jeddah. "Het was echt een heel zware race. Zeker op het einde met Hamilton en Norris op versere banden achter mij. Ik moest voluit pushen."

En Bearman ontgoochelde niet. In zijn F1-debuut hield hij meteen Lewis Hamilton en Lando Norris achter zich om 7e te worden. Al was dat geen eenvoudige opdracht.

Hij moest er zijn polepositie in de Formule 2 voor laten schieten, maar Oliver Bearman zal geen seconde hebben getwijfeld toen teambaas Frédéric Vasseur kwam aankloppen.

Na zo'n prestatie is het een kwestie van tijd voor hij permanent op de F1-grid te zien is

Over die vraag hoeft zijn ploegmaat Charles Leclerc niet lang na te denken. "Hij was zeer indrukwekkend", zei de Monegask. "Het was straf om te zien hoe kalm hij omging met de situatie."

Ook wereldkampioen Max Verstappen was onder de indruk. "Ik denk dat hij heel blij mag zijn, want hij heeft zich getoond. Hij heeft fantastisch werk geleverd op een van de zwaarste circuits op de kalender", zei de Nederlander.

Leclerc krijgt volgend seizoen al het gezelschap van Lewis Hamilton bij Ferrari. Toch twijfelt hij niet dat ook Bearman een F1-zitje zal krijgen. "Na zo'n prestatie is het een kwestie van tijd voor hij permanent op de F1-grid te zien is."



