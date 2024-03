Blindedarmontsteking houdt Carlos Sainz weg uit Jeddah, 18-jarige F2-rijder Oliver Bearman valt in bij Ferrari

Carlos Sainz mist de 2e race van het F1-seizoen in Saudi-Arabië door een blindedarmontsteking. Ferrari roept zijn 18-jarige F2-rijder Oliver Bearman op om als vervanger zijn debuut te maken in de Formule 1.

Bearman wordt de jongste coureur in een Ferrari, de derde jongste in de Formule 1. Max Verstappen en Lance Stroll zagen nog net iets groener toen ze hun eerste grand prix reden.

Reserverijder Oliver Bearman mag in Jeddah zijn F1-debuut maken als vervanger van de Spanjaard. De 18-jarige Brit had de polepositie veroverd voor de F2-race, maar laat die kans nu schieten.

Carlos Sainz was al ziek afgereisd naar Jeddah en sloeg de persconferentie op woensdag over. Gisteren werkte de Spanjaard wel nog de vrije trainingen af, maar vandaag werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt hij geopereerd aan een blindedarmontsteking.

Carlos Sainz eindigde vorige zaterdag als 3e in de openingsrace in Bahrein. Hij is begonnen aan zijn laatste seizoen bij Ferrari. De Madrileen moet in 2025 plaatsmaken voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.