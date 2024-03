Remco Evenepoel heeft geen snode plannen voor overgangsrit: "Door ijskoude zal het overleven worden"

ASO is door de weergoden naar de tekentafel moeten stappen. De zware bergetappe van zaterdag is toch een tikkeltje onthoofd. Hoe kijken ze bij Soudal-Quick Step naar de nieuwe route en veranderen ze nu hun plannen? "Het zal gewoon de dag goed doorkomen worden en focussen op morgen."

Het is stilaan money time voor Remco Evenepoel en de andere favorieten voor het klassement in deze Parijs-Nice.

Ook rechterhand Ilan Van Wilder sloot zich aan bij die visie: "Het is nog steeds een lastige rit morgen en de etappe van zondag mogen we zeker niet onderschatten."

Zullen we ondanks - of net dankzij - die koude en door de parcoursverandering een andere etappe zien vandaag?

Zal Soudal - Quick Step vandaag dan anders koersen door de aanpassingen? "Neen, we hebben een plan in gedachten en daar houden we ons aan."

"De afstand is wel verlaagd en je hebt ook minder hoogtemeters, wat het iets minder lastig maakt, maar het is toch nog lastig genoeg."

De slotklim naar Auron is morgen geschrapt, Madone d'Utelle is de vervanger met dienst. "Die klim is lastig genoeg. Het verleden leert ons dat er verschillen gemaakt kunnen worden. En dan heb je ook nog de zondagrit."

"Er verandert op zich niet zo heel veel, denk ik", vulde ploegleider Klaas Lodewyck vanochtend bij de start aan over het aangepaste slot. "We moeten vooral vandaag goed doorkomen met dit koude en slechte weer."

Hoe reageerde de kopman gisteren op het nieuws? "Vrij rustig. Hij beseft dat er een reden is voor de aanpassing."

"Niemand heeft zin om risico's te pakken en om te koersen in de sneeuw. Of dit zijn kansen nu vergroot of net kleiner maakt? Geen van de twee. Als je de beste bent, kun je zondag nog altijd het verschil maken."

Interessante smaakmaker vandaag zijn de bonificatieseconden bij de sprint op ruim 20 kilometer van de finish. "Als je die kan nemen, moet je dat absoluut doen. Het zou dom zijn om die seconden te laten liggen."

"In het verleden is al gebleken dat seconden doorslaggevend kunnen zijn in deze koers. Maar het is niet zo dat we er vol voor zullen rijden."