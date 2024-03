Geen sneeuwrit in Parijs-Nice: route van koninginnenrit wordt aangepast met nieuwe finish

De zaterdagrit in Parijs-Nice zal niet, zoals gepland, finishen in Auron, maar wel op een minder hoog gelegen (maar ook minder lastige) beklimming, de Madone d'Utelle. De organisatie van de Franse rittenkoers ziet zich genoodzaakt de route aan te passen, omdat er voor komend weekend sneeuw wordt voorspeld in de Alpen.

De voorbije dagen doken al verschillende berichten op over sneeuw in skioord Auron. Enkele meer zonnige dagen lieten de hoop oplaaien dat de koninginnenrit van Parijs-Nice toch intact zou blijven.



Maar de weersvoorspellingen van komend weekend wijzen toch weer op sneeuw. De organisatoren kiezen dan maar eieren voor hun geld en komen twee dagen voor de koninginnenrit met een aangepaste route, "ook om de veiligheid van de renners te garanderen".

De eerste 89 kilometer van de originele route blijft behouden, maar de klim naar Auron wordt links gelaten. In plaats daarvan krijgen we een finale op de Madone d'Utelle, een klim van 15,3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,7%.



Het belooft met amper 104 kilometer in ieder geval een turbo-etappe te worden. In 2016 was de Madone d'Utelle al eens het slotakkoord van de koninginnenrit van Parijs-Nice. Toen won Ilnoer Zakarin voor Geraint Thomas.