Remco Evenepoel hekelt interventie en verbod van UCI: "Ze willen met onze kl**** spelen"

De Internationale Wielerunie heeft zich (opnieuw) niet populair gemaakt in het peloton. Gisteren meldde de UCI dat het de meest recente ontwikkelingen rond het tijdrijden zal onderzoeken. De helm van Visma-Lease a Bike wordt opnieuw onder de loep genomen, de helmsok van Specialized wordt zelfs verboden. En dat zint Remco Evenepoel niet.

Bij de Grand Départ van de Tour in 2022 in Kopenhagen pakte constructeur Specialized uit met een opvallend snufje. In de openingstijdrit werd de hoofdsok geïntroduceerd, een lapje stof onder de kin.

Of het esthetisch verantwoord is, is voer voor een andere discussie, maar gisteren maakte de UCI bekend dat het hulpmiddel verboden wordt vanaf 2 april.

Remco Evenepoel en zijn makkers van Soudal - Quick Step gebruiken het materiaal van Specialized en moeten nu dus hun aanpak inpakken.

"Het is om mee te lachen", reageerde de wereldkampioen tijdrijden vanmiddag bij de Belgische media. "Er zijn regels rond remgrepen, maar ik zie nog renners rondrijden met de remgrepen naar binnen."

"2 jaar geleden accepteerden ze de helm, nu halen ze hem eruit. Ik heb een beetje het gevoel dat ze met onze kloten willen spelen. Het is niet heel vriendelijk wat ze doen."

"Er zijn andere teams die bijna met een tijdrithelm in het peloton rijden. Ik bedoel EF-EasyPost. Ze trekken de koers in het belachelijke en zorgen ervoor dat alle coureurs zich tegen de UCI zetten.”