"Hoofdsok" van Evenepoel al verboden en ook Van Aert moet vrezen: UCI herbekijkt reglement rond tijdrithelmen

De timing kan geen toeval zijn. Daags na de hype rond de tijdrithelmen van Visma-Lease a Bike kwam de UCI met een statement. Zo is de Internationale Wielerunie van plan om het reglement rond de bijzondere ontwerpen binnenkort te herbekijken. Een beslissing die op veel verontwaardiging botste, zeker bij Visma-Lease a Bike en Soudal-Quick step, dat zijn "hoofdsok"-ontwerp al meteen geschrapt zag worden.

Ook bij de UCI zijn de bijzondere tijdrithelmen van Visma-Lease a Bike blijkbaar niet onopgemerkt gebleven.

"De Internationale Wielerunie erkent dat er geen directe inbreuken zijn op het reglement, maar maakt zich wel zorgen over de huidige trend waarin de prioriteit steeds meer op het presteren ligt en veel minder op de veiligheid", klinkt het in een statement bij de Internationale Wielerunie.

Daarom zal de UCI binnenkort "een diepgaande analyse uitvoeren van de regelgeving rond het ontwerp en het gebruik van tijdrithelmen".

De wielerbond lichtte alvast een tipje van de sluier op en maakte al meteen bekend dat de befaamde "hoofdsok", die Remco Evenepoel vandaag nog droeg in Parijs-Nice en waarmee hij wereldkampioen werd in Glasgow, vanaf 2 april al zeker verboden is.

De reden: de hoofdsok - het zwarte gedeelte onder de kin van de renner (bekijk hieronder) - zou geen essentieel onderdeel van de valhelm zijn.