"Moet ik dat echt op mijn hoofd zetten?", ook Wout van Aert lachte eerst met opvallende tijdrithelm

De gloednieuwe tijdrithelm van Visma-Lease a Bike zal vandaag ook in de ploegentijdrit van Parijs-Nice te bewonderen zijn. "Ik snap dat er gelachen wordt met het design", zegt Mathieu Heijboer (Head of Performance). "Maar tijdens de testen spraken de resultaten voor zich."

"Onze tijdrithelm heeft al veel aandacht gekregen. Meer dan we vooraf gedacht hadden."



Head of Performance Mathieu Heijboer lacht wanneer hij de veelbesproken tijdrithelm, enkele uren voor de ploegentijdrit, toont aan onze man in Parijs-Nice.

"Het is natuurlijk een ander design dan we gewoon zijn. Maar we hebben er heel veel vertrouwen in."

Hoe reageerde Wout van Aert toen hij de helm voor het eerst zag?



""Moet ik dat op mijn hoofd zetten", lachte Wout. Maar dat zeiden wel meer renners", zegt Heijboer.

"Enkele weken geleden hebben we Wout de helm laten testen in Zolder. De resultaten waren duidelijk."