Na de grapjes, nu de geheimen: waarom de veelbesproken tijdrithelm vooral Wout van Aert winst bezorgt

Star Wars, Johnny Bravo, Urbanus... We hebben veel grapjes zien passeren over de nieuwe tijdrithelm van Visma-Lease a Bike. Maar wat is het sportieve voordeel? Paul Martens, materiaalexpert van de ploeg, legt ons uit waarom het opvallende ontwerp vooral Wout van Aert sneller doet rijden.

Maandag waren ze de talk of the town in wielerland. De futuristische tijdrithelmen van Visma-Lease a Bike gaan over de tongen door hun opvallende ontwerp. Maar natuurlijk is het niet om de looks dat de succesvolle wielerformatie voor zo'n joekel op het hoofd kiest. "Onze renners moesten eerst ook even lachen met de helm, maar na wat uitleg besefte iedereen snel wat de voordelen voor hen konden zijn", grijnst Paul Martens, hoofdverantwoordelijke voor al het materiaal van de wielerploeg. "Deze helm sluit aan bij onze teamfilosofie dat we altijd naar het geheel kijken - de renner, de fiets en de accessoires. We stelden ons de vraag: hoe kunnen we iets ontwerpen dat ons totaalplaatje beter maakt? Na een lange testperiode kwamen we met Giro (het merk dat de helm ontwikkelde, red.) bij deze vorm uit."

Voordeel voor Van Aert

Dat vraagt om wat extra uitleg. De veelbesproken Aerohead 2.0 is - ondanks zijn indrukwekkende omvang - een pak aerodynamischer dan de meeste andere exemplaren.

Eerst en vooral is er de opvallende puntvorm vooraan, waardoor de ruimte tussen het voorhoofd en de armen op het tijdritstuur kleiner is dan voorheen. "De helm is nu een soort van verlengstuk van de handen", duidt Martens. "Daardoor wordt de wind beter weggeleid." Ook de breedte van de helm is een bewuste keuze die de aerodynamica moet bevorderen. "Want op die manier sluiten de schouders beter aan of gaan ze zelfs verscholen achter de helm." Ploegleider Frank Maassen in Parijs-Nice: "Voor de start ziet het er natuurlijk raar uit, maar pas wanneer een renner in positie ligt op de fiets zie je dat het geheel aerodynamisch is."

Wout is iemand die door zijn lengte de schouders goed kan 'inklappen'. Paul Martens

Martens benadrukt dat de nieuwe helm geen wondermiddel is dat alle renners sneller tegen de tijd doet fietsen - lichamen en posities op de fiets verschillen nu eenmaal.



Visma-Lease a Bike focuste zich voor de ontwikkeling van de helm dan ook specifiek op speerpunten Jonas Vingegaard en Wout van Aert. "Zij zullen heel veel voordeel halen uit deze helm in vergelijking met onze oudere modellen", aldus Martens, die ook uitlegt waarom dat het geval is. "Door de smalle schouders van Jonas heeft de wijdte van de helm een grotere invloed dan bij bijvoorbeeld Edoardo Affini, die breder is. Ook Wout is iemand die door zijn lengte de schouders goed kan 'inklappen' en een voordeel zal halen uit die snellere set up."

Aanzienlijke tijdswinst

Maar hoeveel seconden winst levert de nieuwe tijdrithelm nu concreet op? "Een stuk of vijf over een vlakke tijdrit van tien kilometer", onthulde hoofd performance Mathieu Heijboer bij het Nederlandse AD. Martens houdt zich iets meer op de vlakte: "Maar de verschillen in de windtunnel in vergelijking met andere merken en oudere modellen waren aanzienlijk. Daarom ook dat we de stap durfden te nemen om dit model te ontwikkelen."