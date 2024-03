Remco Evenepoel "had overschot" en looft ploegmakker Ilan Van Wilder: "Wat hij deed, was top"

wo 6 maart 2024 16:55

Remco Evenepoel heeft aan zijn achterstand in het klassement geknabbeld en is na Mont Brouilly een van de winnaars in Parijs-Nice. Hij was niet de dagwinnaar, maar over zijn benen, zijn ploeg en het klassement hoorde je de Belgische kampioen niet klagen.

"Chapeau! Heel goed gedaan", zei Remco Evenepoel kort na de finish aan zijn ploegmaats via zijn communicatiesysteem. Toen rechterhand Ilan Van Wilder bij hem kwam, kreeg ook hij complimenten. "Lekker tempo", was zijn positieve feedback. "Ik wilde er een lange sprint van 500 meter van maken", legde de Belgische kampioen zijn tactiek uit. "Het was een beetje in twee trappen." "Ik keek links en ik zag niemand, maar langs rechts kwam Skjelmose nog onderdoor. Jammer, want hij pakt die 4 seconden op de finish." "Ik dacht eigenlijk dat ik 3e was en dat we Plapp hadden ingehaald, maar soms weet je dat niet."

Ilan Van Wilder reed een zeer stevig tempo en deed mannen lossen. De ploeg stond er en ik heb weer een zaakje gedaan voor het klassement. We hebben iedereen getoond dat we zeer sterk zijn. Remco Evenepoel

"Ik zag een supersterke ploeg", vertelde hij over zijn maats van Soudal - Quick Step. "Ilan reed een zeer stevig tempo en deed mannen lossen. De ploeg stond er en ik heb weer een zaakje gedaan voor het klassement. We hebben iedereen getoond dat we zeer sterk zijn." Zat ritwinst er niet in? "Er was niemand meer om nog het tempo te maken, UAE nam zijn verantwoordelijkheid niet meer. Vine stopte gewoon met rijden." "Jammer dat ze het niet wilden. Of misschien was het expres. Maar het was raar dat hij opeens afdraaide." "Al kunnen wij daar niet aan doen. Dat is de tactiek per ploeg. Voor ons was het een goeie dag."

Ook bij de tussensprint sprokkelde Evenepoel nog seconden. "Ik verspil er krachten, maar iedereen deed mee. Die 6 seconden zijn wel tof." "De ritzege zou mooi geweest zijn, maar de koers kan van het ene uiterste naar het andere gaan." "Het was ook lastig geweest door de koude. En wat echt super was, was hoe Ilan reed en hoe de ploeg me voorin hield. Wat Ilan van 3 tot 1 kilometer deed, was top." "Iedereen is goed, maar het is fijn dat ik nog een stevig eindschot had. Het is goed om te zien dat mijn benen er zijn, dat ik eigenlijk altijd overschot had en dat ik me nu nog altijd niet kapot voel."

Vervaeke: "We waren gisteren echt teleurgesteld"

Ploegmakker Louis Vervaeke was ook in zijn nopjes. "We waren gisteren echt teleurgesteld na de ploegentijdrit. De wind heeft ons parten gespeeld, maar Parijs-Nice is nog lang, hé." "Het was pittig door het weer en iedereen heeft de koude gevoeld. Ik hoop dat Remco het kan afmaken. Overal waar we starten, rijden we om te winnen. Ik denk dat hij er de benen voor heeft."