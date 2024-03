Molde en Fenerbahçe doorgelicht: wie zijn de tegenstanders van Club en Union in de Conference League?

Vanavond spelen Club Brugge en Union hun heenwedstrijd in de 1/8e finales van de Conference League. Club gaat op bezoek bij het Noorse Molde, terwijl Union het Turkse Fenerbahçe ontvangt. Alles wat u moet weten over de Belgische tegenstanders op een rijtje.

Hierdoor gleden ze nog verder af richting Conference League en moesten ze in de play-offronde vol aan de bak tegen Legia Warschau . Omdat het seizoen in Noorwegen pas in april van start gaat, waren dit de enige wedstrijden tot dusver dat Molde na nieuwjaar moest spelen.

Daarnaast ging het ook in Europa niet zoals gepland. In de laatste kwalificatieronde van de Champions League werden ze door Galatasaray veroordeeld tot de groepsfase van de Europa League, waar ze als derde eindigden achter Bayer 04 Leverkusen en Qarabag FK .

Met Molde FK treffen ze een ploeg uit hun thuisland die vorig seizoen een beetje op de dool was. Als regerende Noorse kampioen won het nog de beker, maar eindigde het in de competitie pas als 5e.

De Noorse clan bij Club Brugge zal even in hun handen hebben gewreven na de loting.

Spelers met naam en faam heeft Molde momenteel niet, maar met Eikrem en Gulbrandsen beschikt het wel over een spitsenduo dat in de gaten gehouden moet worden. Vooral die laatste heeft zich tegen Legia Warschau als een echte killer getoond. In de heen- en terugwedstrijd scoorde hij telkens 2 keer.

Deze lijn wordt ook in Europa doorgetrokken. De voorrondes van de Conference League werden probleemloos afgewerkt en in de groepsfase kon het Loedogorets , FC Nordsjælland en Spartak Trnava achter zich laten op weg naar groepswinst.

De Turkse ploegt raast door de competitie en staat zo tweede op 2 punten van leider Galatasaray . Het is duidelijk dat de titelstrijd tussen deze teams uitgevochten zal worden, want de nummer 3 kijkt al tegen een achterstand aan van 27 punten.

Met Fenerbahçe treft Union , in tegenstelling tot Club Brugge, wel een ploeg in vorm.

Als je naar de selectie van Fenerbahçe kijkt, lijken de resultaten niet meer dan logisch.

Met Dominik Livakovic kan de club rekenen op een betrouwbaar sluitstuk. Tijdens het WK in Qatar maakte hij zijn grote doorbraak en kon de doelman een transfer naar de Turkse topclub versieren.

Een rijtje hoger vinden we met Söyüncü en Bonucci verdedigers die de nodige ervaring hebben opgedaan in de Europese topcompetities, al is die laatste geen vaste basispion. Ook linksachter Kadioglu is een snelle speler om in de gaten te houden.

Op het middenveld is het is het afwachten wat ex-United speler Fred kan brengen nadat hij voor een zoveelste keer moet terugkeren uit blessure.

Tot slot is vooral de voorlinie likkebaarden. Met Dzeko, Tadic, Cengiz Under en Szymanski zijn er vedetten in overvloed om voor creativiteit te zorgen in het offensieve compartiment. Tel daar ook nog supersub Batshuayi bij en je krijgt een garantie op doelpunten.