Straffer dan Haaland en Kane, maar wel slechts reservist: de vreemde situatie van Michy Batshuayi

do 7 maart 2024 06:24

't Is altijd fijn om Michy Batshuayi (30) nog eens te zien. Met Fenerbahçe treft de Rode Duivel vanavond Union. De naakte cijfers - liefst 18 goals - doen vermoeden dat de spits in Turkije een onbetwiste titularis is. Niets is minder waar.

"Het is altijd speciaal om nog eens in België te zijn. Maar of ik de competitie nog volg? (lachje) Eerlijk: helemáál niet." Zijn jaren in Turkije hebben de goedlachse Michy Batshuayi niet veranderd. Met een brede smile verkende de Rode Duivel woensdagmiddag het Lotto Park voor de Europese clash tegen Union. En mooi meegenomen: de perschef van Fenerbahçe bewijst dat hij zijn wereld kent en duidde Batshuayi aan voor de mediaverplichtingen in zijn thuisland. Mooi. Want de spits spreekt eigenlijk zelden met de pers en er zijn toch wel enkele prangende vragen over heden en toekomst.

Reservist achter Bosnische generaal

Laat ons eerst even de (eigenaardige) situatie van Batshuayi in Turkije schetsen. Zuiver statistisch is de scherpschutter misschien wel bezig aan zijn beste seizoen ooit. Met begin maart al 18 goals op de teller. Om dat cijfer nog een stuk straffer te maken: Batshuayi scoorde dat aantal in amper 1.319 minuten. Omgekeerd is dat een doelpunt om de 74 minuten. Waanzinnig. Zelfs wereldtoppers als Mbappé, Kane en Haaland moeten het op de bewuste parameter afleggen tegen Batshuayi. Bij spelers met meer dan 15 goals in gerespecteerde competities doet enkel Serhou Guirassy van Stuttgart het nóg beter.

Speler Minuten per goal 1. Serhou Guirassy (Stuttgart) 68 2. Michy Batshuayi (Fenerbahçe) 74 3. Kylian Mbappé (PSG) 83 4. Harry Kane (Bayern München) 87 5. Viktor Gyökeres (Sporting) 90 6. Erling Haaland (Man City) 93

Batshuayi schrikt als we hem de vaststelling voorleggen: "Ben ik straffer dan Haaland en Kane? Wow, indrukwekkend - ik wist het niet. (schaterlacht) Bravo, Michy! Het toont aan dat mijn werk vruchten afwerpt."

Maar zo hard Batshuayi schrok over zijn doelpuntencijfers, zo verbaasd waren wij als we nadien keken naar zijn basisplaatsen. Amper eentje (!) in de Turkse competitie, zeg. Onze landgenoot heeft namelijk de pech dat ene Edin Dzeko deze zomer in Istanbul meteen vlot zijn draai vond in de geweldige aanvalslinie van Fenerbahçe. Achter de Bosnische generaal moest Batshuayi zich tevreden stellen met een rol als reservist, die enkel aan de strijd begon in de beker en Conference League.

Het is niet een beetje, maar heel frustrerend dat ik zo weinig in de basis start. Michy Batshuayi

Al wilde zijn trainer gisteren zelfs niet verzekeren dat zijn Belg straks tegen Union aan de aftrap staat: "Ik ken Michy en zijn kwaliteiten goed", aldus Ismail Kartal.

"De competitie is belangrijk, maar Europa eveneens. We zullen pas na de training beslissen of hij speelt." Voor Batshuayi moet het frustrerend zijn - zó vaak scoren en toch tweede keus zijn. "Niet een beetje, maar heel frustrerend", klonk het doodeerlijk op onze vraag. "Ik vind dat ik meer speeltijd verdien. Wie me kent, weet dat ik honger heb en wil spelen." Toch benadrukt de publiekslieveling eveneens dat hij zich goed voelt in Turkije: "Je voelt er de warmte in het stadion en de stad - de mensen houden er van voetbal. Hopelijk kunnen we straks prijzen pakken."

Onzekere toekomst

De contrasterende quotes zijn tekenend voor de moeilijke beslissing die Batshuayi deze zomer zal moeten maken, wanneer zijn contract bij Fenerbahçe afloopt.



Gaat de 30-jarige spits dan voor een mooi sportief project waar hij wél eens eerste keuze is? Of volgt er een beslissing waarbij er andere prioriteiten (zoals het financiële of vertrouwde) de bovenhand nemen? "Een zeer goeie vraag, maar daar wil ik nu niet op antwoorden", reageerde de killer diplomatisch. "Ik wil mij volledig concentreren op de match tegen Union en op de strijd om de landstitel. Het zal makkelijk zijn om over mijn toekomst te praten als dat voorbij is."

Michy Batshuayi met de mascotte van de Rode Duivels.