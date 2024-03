Landstitel boven Conference League? Voor Fenerbahçe wel, voor Union niet: "We willen tot het einde gaan"

Na Frankfurt krijgt Union met Fenerbahçe opnieuw een Europese klepper tegenover zich in de Conference League. Coach Alexander Blessin denkt dat de titelstress misschien in het voordeel van de Brusselaars kan spelen. "Zij hebben een enorme druk om landskampioen te worden."

"We zullen eenzelfde prestatie moeten leveren als tegen Frankfurt, maar dan zonder de slechte start. Fenerbahçe heeft de kwaliteiten om ons af te straffen. En we weten dat er nog een return volgt in een ongelofelijke sfeer."

"Het is een grote ploeg, met veel individuele kwaliteiten", stelt coach Alexander Blessin . "We kunnen alleen maar een resultaat halen met een collectieve prestatie. We mogen niet bang zijn om fouten te maken."

Kiezen is verliezen. We gaan 100 procent voor de drie competities.

"Na onze zege tegen Frankfurt geloof je dat je ver kan gaan in deze competitie. We hebben een boost gekregen. We willen tot het einde gaan. Dat is de waarheid."

Union is ook nog op drie fronten actief. Hebben zij dan geen voorkeur? "Nee, want kiezen is verliezen", is Sadiki stellig. "We gaan gewoon 100 procent voor de drie competities."

"Ze volgen in de Turkse competitie op 2 punten van leider Galatasaray. Er is een enorme druk om landskampioen te worden, ze moeten de titel winnen. We zullen dus zien hoe ze presteren in de Conference League."

Focussen op de competitie, de beker én de Conference League: wordt dat niet wat te veel voor Union? De Brusselaars spelen donderdag al hun 44e match van het seizoen.

"Als we de competities combineren, vinden we altijd de focus", aldus Blessin. "Mijn spelers zijn hongerig om de volgende stap te zetten."

Dat beaamt doelman Anthony Moris. "Vermoeidheid is geen factor. Ik vind het altijd grappig als men dat zegt, want als speler is er niets leuker dan matchen spelen. In een periode als deze train je nog nauwelijks, het is gewoon twee wedstrijden per week spelen."

"Misschien is er wat mentale vermoeidheid, maar die verdwijnt als je de zeges opstapelt. En bovendien is de groep vrij groot. De trainer heeft voor een slimme rotatie gekozen, zodat we elke match een competitieve en frisse ploeg hebben."