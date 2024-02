Union plots dark horse in de Conference League? "Spelers verdienen het dat er zo over ons gesproken wordt"

Union speelt in de 1/8e finales van de Conference League tegen Fenerbahçe, de ploeg van Rode Duivel Michy Batshuayi. Union-trainer Alexander Blessin is blij met de loting. "We zullen onze Union-kwaliteit moeten tonen", denkt hij.

Union zat op het vliegtuig terug naar België tijdens de loting. Maar meteen na de landing reageerde Blessin tevreden op de volgende tegenstander.

"Het is een grote ploeg met een paar grote namen zoals Dzeko of Batshuayi. En de sfeer zal ook goed zijn. Ik heb als speler even in Turkije gespeeld en de sfeer was er altijd top. Ik denk ook dat er veel Turkse fans naar ons stadion zullen komen."

"We zullen in de twee matchen echt onze Union-kwaliteit moeten tonen. Maar eerlijk, het lijkt nu ook nog ver weg. Eerst ligt de focus op Standard."

Een tevreden coach dus, al had hij nog liever tegen een andere ploeg gespeeld. "Ik hoopte op Fiorentina." Misschien in de volgende ronde dan? "Wie weet. Maar we doen het stap voor stap."

Union lijkt alleszins geen underdog meer na de uitschakeling van Eintracht Frankurt. "Frankfurt pakte het gisteren eigenlijk heel defensief aan tegen ons. Ik denk dat ze ook onder de indruk waren. We hadden controle, er waren geen zenuwen, we leden geen dom balverlies, maakten de juiste keuzes, ..."

Is Union plots een dark horse in de Conference League? "De spelers verdienen het dat er zo over ons gesproken wordt."