Ook Mathieu van der Poel keek met open mond naar Pogacar: "Maat, ik word een beetje bang van jou"

Mathieu van der Poel was gisteren nog niet van de partij op de Italiaanse grindwegen. De wereldkampioen blaast zijn wegseizoen over 2 weken op gang in Milaan-Sanremo.



In de Primavera mag Van der Poel meteen de degens kruisen met zijn maatje Tadej Pogacar.



Het is een van de weinige confrontaties tussen de 2 grootheden dit voorjaar. Doordat Pogacar de Vlaamse koersen links laat liggen, lopen ze elkaar na Sanremo enkel nog tegen het lijf in Luik-Bastenaken-Luik.