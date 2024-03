Topfavorieten Pogacar en Pidcock lopen niet warm voor nieuw parcours: "Kort kan ook episch zijn"

Waar Tadej Pogacar aan de start verschijnt, is hij meteen ook de topfavoriet. Dat is in de Strade Bianche niet anders, ook al is het nog maar de eerste koers van 2024 voor de Sloveen.

"We hebben het anders aangepakt, maar ik heb een goeie winter achter de rug. Ik heb er wel vertrouwen in. Morgen zullen we zien hoe de benen zich voelen."

Van het nieuwe parcours is Pogacar geen grote fan. "Ze hebben het belang van de strook van de Monte Sante Marie kapotgemaakt."

"Als het van mij had afgehangen, had ik op een andere manier voor die extra kilometers gezorgd. Het zal wel een andere race dan normaal worden."

Ook door de regen van de voorbije dagen? "Die heeft ervoor gezorgd dat het gravel compacter wordt, waardoor je er juist sneller doorheen kunt gaan."