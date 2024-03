De Strade Bianche als 6e monument? "Ja, maar zwaarder parcours kan boemerang zijn"

vr 1 maart 2024 15:53

Mag de Strade Bianche in één adem genoemd worden met Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije? De jonge Toscaanse grindkoers wordt veelal bestempeld als het 6e monument, een stelling waar Greg Van Avermaet en Karl Vannieuwkerke zich in kunnen vinden. Al was de parcoursverandering voor hen geen must.

Hij geeft toe dat het vreemd aanvoelt om nu thuis te zitten. Greg Van Avermaet nam 13 keer deel aan de Strade Bianche en eindigde 8 keer in de top 10. "Ik reed er voor het eerst in 2010", herinnert hij zich in Sporza Daily. "De Strade Bianche was toen nog een heel onbekende wedstrijd, maar ik zag meteen dat er veel potentieel was om een klassieker te worden." "Ik was op slag verliefd op deze wedstrijd. De grindwegen, de sfeer, de aankomst in Siena: deze koers heeft alles. Het heeft iets romantisch en een vleugje nostalgie. Het is Toscane op zijn best." Karl Vannieuwkerke knikt vanuit Toscane. "Er hangt een soort van magie rond deze koers. Dat heeft te maken met het landschap, de lastigheidsgraad en de status die deze koers op korte termijn heeft verworven." "Het is een jonge koers, maar kijk naar de erelijst. Dan weet je welk belang het peloton hecht aan deze wedstrijd." "Het parcours spreekt tot de verbeelding. Je waant je in een sprookjeswereld, maar onderschat vooral de zwaarte van deze koers niet. Je hebt bijna 4.000 hoogtemeters en zo krijg je als vanzelf grote namen als winnaar."

Langer en lastiger, maar ook saaier?

Schoonheid en lastigheid gaan hand in hand in de Strade Bianche. "De afstand bedraagt slechts 180 kilometer, maar ik was telkens bekaf aan de finish. Deze koers is zo veeleisend." En toch heeft de organisatie de moeilijkheidsgraad nog wat opgetrokken. Van 185 kilometer gaan we naar 215 kilometer, van 11 naar 15 grindstroken. "Ik vind het een beetje spijtig", zegt de olympische kampioen. "De wedstrijd was goed gebald en er was geen nood aan die extra kilometers." "Toegegeven, ik dacht vroeger ook wel dat de wedstrijd kort was, maar als je er rijdt, kom je jezelf altijd tegen en dan besef je dat 180 kilometer voldoende is." "Hoe langer je de koers maakt, hoe minder explosief renners zijn en hoe saaier het kan worden. Je hoeft niet altijd alles langer en lastiger te maken dan het al is." "Meestal had je op 60 kilometer van de finish al een strijd tussen de grote namen. De toevoegingen zullen de amusementswaarde nu naar beneden trekken." "De organisatie had beter vastgehouden aan het originele parcours. Ik begrijp niet waarom ze het doen. Jammer, want de eerste edities hebben hun nut bewezen."

Ik dacht vroeger ook wel dat de wedstrijd kort was, maar als je er rijdt, kom je jezelf altijd tegen en dan besef je dat 180 kilometer voldoende is. Je hoeft niet altijd alles langer en lastiger te maken dan het al is. Greg Van Avermaet

Karl Vannieuwkerke deelt het standpunt van de intussen ex-renner. "Het hoefde niet, want de koers was al selectief genoeg. Al zullen die extra kilometers niet echt een verschil betekenen voor de toppers." "Ik denk niet dat de aanpassingen het gezicht van de koers zullen veranderen, maar misschien kan dit op termijn wel iets betekenen voor de instelling van het peloton." "We zitten nu nog in een opbouwfase, vroeg in het seizoen. 215 kilometer in de plaats van 180 of 185 kilometer: sommige coureurs zullen dan toch passen." "Men moet dus opletten dat de parcoursverlenging niet als een boemerang terugkeert. Ik zou het niet gedaan hebben, maar wie weet vertellen we zaterdagavond wel iets anders. Pas dan kunnen we evalueren."

Altijd de beste versie

Wie zich in de koker van de organisatie verplaatst, kan zich wellicht voorstellen waarom de koers nog zwaarder is gemaakt met nog meer kilometers en nog meer grindpaden. In de volksmond wordt de Strade Bianche steeds meer als 6e monument beschouwd. Zetten ze hun sollicitatie nu extra luister bij? Karl Vannieuwkerke: "Een monument is geen officiële titel. Bij de UCI spreekt men daar niet over, maar commentatoren, liefhebbers en renners gebruiken die term wel. En voor mij is het wel het 6e monument, ja." "Als er voor mij één koers bij mag of moet, dan is het deze Strade Bianche wel. Mocht ik coureur zijn, zou dit alleszins de eerste eendagskoers zijn die ik wil winnen naast de 5 klassieke monumenten." Ook Greg Van Avermaet kleeft het label op de Strade Bianche. "Ik heb dat al na mijn eerste deelname gezegd omdat deze koers zo specifiek is." "Niemand hoeft deze koers overigens te kopiëren, want dit zal altijd de beste versie zijn." "Het grind is van de beste kwaliteit. De Strade Bianche hoort zeker thuis in het rijtje monumenten en ik hoop dat dat ook zal gebeuren."

Voor mij is de Strade Bianche het 6e monument. Mocht ik coureur zijn, zou dit alleszins de eerste eendagskoers zijn die ik wil winnen naast de 5 klassieke monumenten. Karl Vannieuwkerke

