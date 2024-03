De Strade Bianche-stellingen van Karl en José: "Regen in het voordeel van veldrijders en mannen met power"

José: "Ja, helemaal. Je kan de ploeg ook in 2 delen splitsen. Je hebt enerzijds de superjongeren met Isaac Del Toro, Jan Christen en Filippo Baroncini. En dan heb je het drietal waarmee ze het moeten doen: Tadej Pogacar, Tim Wellens en Marc Hirschi."

Karl: "Pogacar lanceert hier zijn seizoen, maar dat is geen garantie op succes. Kijk naar Mathieu van der Poel vorig jaar. Hij werd 15e. Al won hij 2 weken later Milaan-Sanremo."

José: "Het kan zijn dat we hier een andere Pogacar zien dan de versie die we gewoon zijn, de renner die meteen wint. Misschien houdt hij rekening met zijn superzwaar seizoen. De kans is groot dat iemand van UAE wint, maar daarom is het niet noodzakelijk Pogacar."