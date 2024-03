Armand Marchant slalomt naar 12e plaats in Aspen

Armand Marchant heeft zijn beste prestatie van het seizoen neergezet. Hij skiede naar de 12e plaats in de Wereldbekerslalom in Aspen (VS).

Armand Marchant skiede een sterke eerste run. De 26-jarige Belg slalomde in Aspen naar de 9e chrono.

In de tweede run moest Marchant 3 plaatsen prijsgeven. Het leverde hem zijn beste resultaat op van het seizoen.

Slechts twee keer ging Marchant nog harder in de Wereldbeker alpineskiën. In 2020 slalomde de olympiër naar de 5e plaats in Zagreb (Kro), in 2021 zette hij de 7e tijd neer in Val d'Isère (Ita).

De winst in Aspen was voor de Zwitser Loïc Meillard.

De komende weken staan er nog 2 slaloms op het Wereldbekermenu: in Kransjka Gora (Svn) en in Saalbach (Oos).