Armand Marchant en Sam Maes glijden naar top 25 op slalom in de VS

De Belgische skiërs Armand Marchant en Sam Maes hebben in de VS WB-punten gescoord in de slalom van Palisades Tahoe. Marchant gleed naar plaats 18, Maes eindigde als 25e. De overwinning was voor de Oostenrijker Manuel Feller.

Armand Marchant werkte als nummer 40 een knappe eerste run af die beloond werd met de 14e tijd. Een foutje in het begin van zijn tweede run brak hem zuur op en zo zakte hij nog terug naar de 18e plaats in de eindstand.

Sam Maes had zich als 29e op het nippertje geplaatst voor de tweede run en daarin kon hij enkel profiteren van enkele opgevers om nog wat plaatsjes te winnen. Op bijna 3 seconden van de winnaar legde hij beslag op plaats 25.

Voor Manuel Feller was het al de vierde WB-zege in de slalom dit seizoen, hij verstevigt zo zijn leidersplaats in de Wereldbeker slalom. Zaterdag had Maes met de 11e plaats in de reuzenslalom zijn beste resultaat in de WB dit seizoen neergezet.