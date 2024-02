Sam Maes vestigt Belgisch WB-puntenrecord met 11e plek, Odermatt weer eindwinnaar

zo 25 februari 2024 10:33

Alpineskiër Sam Maes mag zich vanaf vandaag de Belg met de meeste WB-punten in een seizoen noemen. De 25-jarige Maes evenaarde in de reuzenslalom in Palisades Tahoe zijn beste dagresultaat: 11e. Dat leverde hem 24 WB-punten op, goed voor een totaal van 92. Daarmee steekt hij Armand Marchant voorbij. De Zwitser Marco Odermatt stak de eindzege in de algemene wereldbeker op zak.

Sam Maes zette de 23e tijd in de eerste run neer, maar was 4e in de tweede run, sneller zelfs dan Odermatt.



Zo rukte Maes op naar de 11e plaats, even goed als in de reuzenslalom van Alta Badia in Italië in december 2022.



Met 92 wereldbekerpunten in totaal doet hij beter dan de 86 van Marchant in het seizoen 2021-2022. En er staan nog 10 wedstrijden op het programma.



In de WB-stand is Maes 65e, Marchant staat met 13 punten 116e. Komende nacht doen de twee mee in de slalom op dezelfde locatie.

Odermatt jaar ongeslagen op reuzenslalom