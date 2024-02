Smakelijk voorproefje op WK: Noah Lyles klopt wereldrecordhouder Christian Coleman voor het eerst

Noah Lyles, de wereldkampioen op de 100 meter, heeft voor het eerst in zijn carrière Christian Coleman kunnen kloppen. Op de Amerikaanse kampioenschappen haalde hij het nipt op de 60m indoor.

Ook de 6e confrontatie met Christian Coleman leek op niets uit te draaien voor Noah Lyles. De wereldkampioen op de 100 meter lag na 40 van de 60m indoor nog ruim achter op de wereldrecordhouder.

Maar met een straf slot kon Lyles nog net de zege pakken. Hij was een honderdste van een seconde sneller. Met 6"43 verbetert hij zijn persoonlijk record en zet hij de beste wereldjaarprestatie neer. Het wereldrecord (6"34) staat sinds 2018 op naam van Coleman.

Lyles, die vorig jaar op het WK outdoor in Boedapest drie wereldtitels (100m, 200m en 4x100m) veroverde, ontpopt zich zo ook tot de topfavoriet voor de 60m op het WK indoor in Glasgow (1-3 maart). In Schotland lijkt ook Coleman zijn grootste concurrent te zullen worden.

Bij de vrouwen haalde Aleia Hobbs het, bij afwezigheid van Sha'Carri Richardson. Ze zette een tijd van 7"02 neer. Tweevoudig olympisch kampioen en wereldrecordhouder Ryan Crouser kwam tot een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten (22,80m).