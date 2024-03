Sam Maes wordt 16e in reuzenslalom van Aspen, Marco Odermatt verzekert zich van globe

Met een elfde plaats had Sam Maes vorige week in Californië zijn beste resultaat ooit in een Wereldbeker geëvenaard.



In Aspen, de vervanger van Sölden op de kalender, had hij na een 10e plaats uitzicht op een nog beter resultaat. Maar in de tweede run was hij met een 25e tijd aanzienlijk trager.



Maes gaf uiteindelijk 2"46 toe op winnaar Marco Odermatt. Voor de 26-jarige Zwitser is het de 8e zege in evenveel reuzenslaloms. Met nog 3 reuzenslaloms voor de boeg is hij nu al zeker van eindwinst op dit onderdeel en dus van de bijbehorende globe.