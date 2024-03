Geweldige Wembanyama doet pootje lap bij leider OKC, LeBron nadert historische kaap van 40.000 punten

In de NBA heeft staartploeg San Antonio Spurs leider Oklahoma City een halt toegeroepen. Bij de Spurs was wonderkind Victor Wembanyama opnieuw de grote man. In Los Angeles kwam LeBron James dan weer razend dicht bij een volgende historische kaap: hij nadert tot op 9 eenheden van de 40.000 punten.

Meer dan de staartploeg tegenover de leider was de wedstrijd tussen San Antonio en Oklahoma City een clash tussen de twee beste rookies van het seizoen: Victor Wembanyama en Chet Holmgren.



Wembanyama is de laatste maanden helemaal op toerental gekomen in de NBA. De 20-jarige Fransman trok die vorm ook tegen OKC door. Met enkele cruciale driepunters in het vierde kwart en een ultiem block tegen zijn "rivaal" Holmgren stak het wonderkind OKC stokken in de wielen, goed voor een 132-118-stuntzege.



Wembanyama blijft ondertussen de records opstapelen. Hij was afgelopen nacht goed voor 28 punten, 13 rebounds, 7 assists en 5 blocks. Met ook 5 gemaakte driepunters is hij de eerste speler in de NBA-geschiedenis die zo'n 'statline' lukt.