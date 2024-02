LA Lakers winnen stadsderby tegen Clippers na straffe comeback, met LeBron James als drijvende kracht

In de NBA mogen de Los Angeles Lakers zich weer even de ploeg van 't stad noemen na een felbevochten overwinning tegen de Clippers. LeBron James en co maakten in het 4e quarter een achterstand van 21 punten goed.

"Het is pas afgelopen wanneer de klok op 0 staat", sprak LeBron James na afloop.

En dat weten de LA Clippers nu ook. De "thuisploeg" dacht zijn schaapjes al op het droge te hebben bij het begin van het 4e quarter, met een voorsprong van 21 punten op het scorebord.

Maar dan ontbond LeBron James zijn duivels. Hij maakte 19 van zijn 34 punten in het 4e kwart, waarvan 5 driepunters. Daarmee loodste hij zijn team naar een onwaarschijnlijke comeback. De Lakers wonnen het 4e quarter met 39-16 en daarmee ook de wedstrijd: 112-116.

"Het was zo'n dag waarop je het gevoel hebt dat je niet kunt missen. Ik was "in the zone". Ik kan het niet anders omschrijven. Dat mag altijd zo blijven", lachte de 39-jarige James. "

De Clippers, die met Paul George en Ivica Zubac 2 basisspelers misten, baalden als een stekker. "We hebben 3 quarters goed gespeeld en vergaten het dan af te maken. We stonden 21 punten voor, dus dit is wel een bittere pil om te slikken. Maar als je niet doet wat je moet doen, dan verlies je", aldus coach Tyronn Lue.