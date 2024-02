Laatste rechte lijn richting NBA play-offs: "De titelkandidaten op dit moment? Boston, Denver en LA Clippers"

Na de All-Star break trekt de NBA zich komende nacht weer op gang. Wie heeft tot nog toe het meeste indruk gemaakt en met welke teams moeten we rekening houden? Bij het ingaan van de laatste rechte lijn richting play-offs legt Dennis Xhaët, gastheer van de NBA-podcast "X and O's", de titelpretendenten in de weegschaal.

"Hij paste niet in de plannen van Portland en zo is Boston erin geslaagd om hem binnen te halen. Dat heeft de Celtics nóg veelzijdiger gemaakt. Zo is Boston, zonder dat het er rechtstreeks bij betrokken was, toch de winnaar van de Lillard-trade geworden", vindt Dennis Xhaët.

Om Lillard te kunnen binnenhalen, namen de Bucks afscheid van spelverdeler Jrue Holiday. Die belandde via een omweg uiteindelijk bij Boston, nota bene de titelrivaal van Milwaukee in de Eastern Conference.

Het was de opvallendste transfer vorige zomer in de NBA: Damian Lillard die "zijn" Portland inruilde voor titelkandidaat Milwaukee. Het was ook in die grootscheepse ruildeal dat Toumani Camara van Phoenix naar Portland verhuisde.

Wellicht niet toevallig zijn de Boston Celtics dan ook de All-Star break ingegaan met het beste rapport in de hele NBA: 43 zeges en 12 nederlagen. "Het is het team dat tot nog toe het meeste indruk gemaakt heeft, ook al zien we dat er nog veel marge voor verbetering is", vindt Xhaët.

En ook een team met verschillende gezichten, klinkt het. "Met of zonder Kristaps Porzingis: dat is een gigantisch verschil voor de Celtics. Hij is hun X-factor. Hij is een blessuregevoelige speler en ook zonder hem is het een heel goeie ploeg. Maar mét Porzingis is Boston bijna onklopbaar."

Alleen coach Joe Mazzulla heeft Xhaët nog niet kunnen overtuigen. "In spannende duels zie je dat ze soms plots heel anders gaan spelen. Niet onbelangrijk, want zulke matchen ga je net vaker krijgen in de play-offs. Daar kun je als Celtics-fans toch wel ongerust over zijn."