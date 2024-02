Dennis Xhaët over de eerste NBA-maanden van Toumani Camara: "Basis gelegd om kansen te blijven krijgen"

wo 21 februari 2024 08:35

In de NBA genieten de spelers nog van wat rust na het All-Star Weekend. Pas donderdag trekt het seizoen zich opnieuw op gang. De All-Star break is dan ook een ideaal moment om de balans op te maken van de eerste maanden van Toumani Camara in de NBA. Basketbalcommentator en NBA-kenner Dennis Xhaët beantwoordt 3 vragen over onze landgenoot.

Heeft Toumani Camara verrast?

In de 53 wedstrijden die Toumani Camara tot nog toe gespeeld heeft in de NBA stond de Belg gemiddeld meer dan 23 minuten op het veld. Zijn statistieken: een gemiddelde van 7 punten en bijna 5 rebounds per wedstrijd. Hij slaagde er bovendien ook in een basisplaats te bemachtigen, niet evident voor een rookie. Die basisstek speelde hij een poosje geleden wel even kwijt, maar in de laatste wedstrijden voor de All-Star break stond Camara opnieuw in de starting five. "Ik denk niet dat veel mensen verwacht hadden dat hij zo snel een vaste rol zou krijgen binnen het team", vertelt Dennis Xhaët.

"Camara is geen "benchwarmer". Hij heeft snel die basisplaats gekregen en speelt altijd een stabiel aantal minuten. Zeker in de eerste maanden van het seizoen was ik wel verrast door de kansen die hij kreeg en het niveau dat hij haalde." De rol van Camara bij dit Portland is duidelijk: hij moet voor energie zorgen en het vuile werk opknappen. Onze landgenoot oogst ook lof met zijn verdediging. Vaak krijgt hij de taak om de beste speler van de tegenpartij te bewaken. "Offensief is hij op dit moment geen hoogvlieger. Het is geen speler die 20 punten per match zal maken. En ik weet ook niet of dat echt in hem zit. Maar hij is wel een speler die vecht voor elke bal, zijn rol goed invult en heel hard werkt. Dat is allemaal positief."

Toumani Camara.

Is Camara bij Portland beter af dan bij Phoenix?

Toumani Camara werd gedraft door Phoenix, maar belandde na een trade bij Portland, een team dat in heropbouw is. Zijn de Blazers daarom ook een betere plek voor Camara dan Phoenix, een club met titelaspiraties? "Je ziet wel dat Portland een ploeg is die aan het zoeken is. Hun toprookie Scoot Henderson stelt wat teleur en ook coach Chauncey Billups overtuigt niet echt. Billups wil winnen, maar heeft daar de ploeg niet voor. Daardoor hinkt die ploeg vaak op twee gedachten." "Ook Camara is daar een beetje het slachtoffer van. Het verloopt met ups en downs, wat ook logisch is. Hij verloor ook even zijn basisplaats, al zag je wel dat zijn aantal minuten stabiel bleef."

Ups en downs dus. Maar toch denkt Dennis Xhaët dat Toumani Camara ook bij Phoenix wel zijn minuten gekregen zou hebben. "Ook al is de marge bij de Suns wel kleiner. Bij Portland kan hij heel veel fouten maken en de druk en de verwachtingen zijn daar minder", klinkt het. "Maar als je kijkt naar Phoenix: daar hadden ze wel iemand kunnen gebruiken om rond de driepuntlijn te verdedigen op de beste speler van de tegenstander." "Bij een ploeg die wil meedoen voor de prijzen zie je heel vaak spelers die zo'n heel specifieke rol hebben. En daar kun je als speler zelf ook veel uithalen. Zeker iemand als Camara, die echt wíl verdedigen. Dus ik ben wel overtuigd dat hij ook bij dit Phoenix wel zijn rol gehad zou hebben."

Toumani Camara.

Op weg naar een lange NBA-carrière?

Toumani Camara heeft ongetwijfeld nog stappen te zetten, maar zijn eerste maanden bij Portland zijn alvast veelbelovend geweest. Is de Belg vertrokken voor een mooie carrière in de NBA? "Die mogelijkheid is er zeker, maar het verloop in de NBA is enorm groot en in een carrière kan het echt heel rap gaan", weet Dennis Xhaët. "Ik denk wel dat hij de basis gelegd heeft om kansen te blijven krijgen de komende jaren. En als je kansen krijgt, kun je die ook grijpen." De basis die Camara gelegd heeft, is duidelijk: hard werken en hard verdedigen. "Hij is zo verstandig om te beseffen dat hij dat moet laten zien als hij een toekomst wil in de NBA. Daarna kan hij zich nog verder blijven ontwikkelen."

