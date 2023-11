Toumani Camara verovert harten met defensieve kracht: "Moet vaak verdedigen op beste speler van tegenstander"

"Ik voel me elke match comfortabeler in die rol. Op offensief vlak heb ik geen haast. De coach wil defense en energie van mij. En ik verdedig ook vaak op de beste speler van de tegenstander. De open shots zal ik wel nemen als het kan."

"Ik ben blij dat ik impact kan hebben op het veld. Ik probeer elke wedstrijd energie, defense en rebounds te brengen. Dat heb ik altijd gedaan. Dat zijn dingen waar je meer controle over hebt dan of je shot wel of niet valt. En dat zijn ook de zaken die de coach van mij verwacht."

Zelf lijkt de 23-jarige Belg daar opvallend rustig bij te blijven. "Soms vergeet ik ook gewoon dat ik een rookie, een nieuwkomer ben", lacht hij. "Ik speel gewoon basketbal en ik probeer zoveel mogelijk te winnen. Of ik in de basis sta of niet, maakt me eigenlijk weinig uit."

In geen tijd heeft Toumani Camara de harten veroverd van de Portland-fans. Onze landgenoot heeft zich in amper enkele weken ontpopt tot publiekslieveling bij de Blazers en ook coach Chauncey Billups is intussen gezwicht: Camara krijgt de jongste wedstrijden steevast een basisplek.

Hoe voelt het om plots tussen je helden te staan? "De eerste keer tegen LeBron James spelen, was toch bizar", glimlacht Camara. "Je ziet hem al je hele leven op tv, nu was het de 1e keer dat ik hem in het echt zag. Maar uiteindelijk is hij ook gewoon een tegenstander die je wil verslaan."

Als jonge Belg in de NBA, tussen alle sterren: Toumani Camara geeft toe dat hij momenteel zijn droom beleeft. "Ik ben happy en dankbaar voor alles wat ik op dit moment meemaak", klinkt het.

De opeenvolging van de wedstrijden is wel zwaar. "Dat is misschien nog de grootste aanpassing. Maar ik kan heel de tijd met basketbal bezig zijn. Dat is mijn droom. En wedstrijden spelen, is het leukste aan het spelletje. Ik wil blijven verbeteren en zoveel mogelijk winnen met de ploeg dit seizoen."

Zien we Camara intussen ook nog eens opduiken in een Anderlecht-truitje? "Zij hadden mij een truitje opgestuurd om me te feliciteren", legt hij zijn veelbesproken vestimentaire keuze uit. "Ik ben zelf van Brussel. Dat truitje dragen was een manier om Anderlecht te bedanken."