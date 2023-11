Portland van Toumani Camara verkwanselt riante bonus op bezoek bij voormalige Blazers-chouchou Lillard

Milwaukee-Portland was een bijzonder duel, want het was de eerste wedstrijd van Damian Lillard tegen de club waar hij 11 seizoenen lang de grote ster was.

Lillard trok deze zomer van de Blazers naar de Bucks in een grootscheepse ruildeal waarbij ook Toumani Camara van Phoenix naar Portland verkaste. De Belg kreeg zondag de taak om de voormalige chouchou van de Blazers-fans te muilkorven.

En dat deed Camara meer dan goed, want Lillard kende voor zijn doen een vrije anonieme 1e helft en ook bij zijn ploegmaats draaide het vierkant. Bovendien deed Camara ook aanvallend zijn duit in het zakje, met 2 driepunters.

De jonge veulens van Portland legden aanvankelijk een hoog tempo op aan een mak spelend Milwaukee, dat op een bepaald moment in de wedstrijd zelfs tegen een achterstand van 26 punten aankeek.

Maar dan sloop er zand in de machine bij Portland en raakte de motor van Milwaukee toch op toerental. Toumani Camara zat dan al even op de bank met foutenlast en zou uiteindelijk niet meer terugkeren op het veld.

Vanaf de zijlijn moest de Belg toekijken hoe Lillard en Giannis Antetokounmpo hun team nog naar de overwinning stuwden, dankzij een 33-14 in het slotquarter. Antetokounmpo was met 33 punten de topschutter, Lillard was tegen zijn ex-team goed voor 31 punten.