BEKIJK: Cleveland klopt Dallas met de op één na verste game-winner in de NBA-geschiedenis

wo 28 februari 2024 07:35

In de NBA heeft Cleveland vannacht het duel met Dallas gewonnen dankzij een driepunter vanaf de eigen helft van Max Strus, die daarmee de op één na verste game-winner maakte in de NBA-geschiedenis. Ook onze landgenoot Toumani Camara kwam vannacht weer in actie, maar hij moest - ondanks een sterke match - alweer een nederlaag incasseren.

Het venijn zat hem in de staart voor de Dallas Mavericks in Cleveland. Luka Doncic en co dachten dat ze de zege al binnen hadden na een score van PJ Washington met nog 2,9 seconden te spelen.



Dallas leidde zo met 118-119, maar toch was de winst nog voor de thuisploeg. De resterende 2,9 seconden bleken voor Max Strus immers voldoende om nog een driepunter binnen te gooien. Vanaf zijn eigen helft deed Strus de zaal ontploffen met een ongelooflijke score vanaf 18 meter. Daarmee tekende hij voor de op één na verste game-winner in de NBA-geschiedenis. Alleen Devonte Graham deed het in 2021 voor Detroit van nóg verder.

Sterke Toumani Camara

Ook de Portland Trail Blazers van Toumani Camara kwamen vannacht in actie. Het team van onze landgenoot verloor in eigen huis van Miami: 96-106. Camara kon ondanks de nederlaag wel terugblikken op een sterke wedstrijd, want de Belg herpakte zich goed na zijn non-wedstrijd van enkele dagen geleden. In 32 minuten was hij goed voor 17 punten, 10 rebounds en 2 assists. Camara scoorde zijn driepunters aan 100% (2 op 2) en was ook foutloos vanaf de vrijworplijn (3 op 3).



Na het uitvallen van Deandre Ayton nam onze landgenoot bovendien de verdediging van de sterke Miami-center Bam Adebayo op zich en dat deed hij uitstekend. Hij beperkte de All-Star van de Heat tot 13 puntjes.



Ook opvallend: terwijl Portland met 10 punten verschil verloor, liet Camara wel een nettoscore van +13 optekenen. Dat betekent dat in de 32 minuten dat de Belg op het veld stond, Portland 13 punten meer maakte dan Miami. Van een positieve impact gesproken!

Alle uitslagen van dinsdagnacht:

Cleveland - Dallas 121-119

Orlando - Brooklyn 108-81

Washington - Golden State 112-123

Atlanta - Utah 124-97





Boston - Philadelphia 117-99

New York - New Orleans 92-115

Minnesota - San Antonio 114-105





Chicago - Detroit 95-105

Milwaukee - Charlotte 123-85

Oklahoma City - Houston 112-95

Portland - Miami 96-106

