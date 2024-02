Toumani Camara deelt in de malaise bij dramatisch afwerkend Portland

In de NBA heeft Portland in eigen huis niet kunnen winnen van Charlotte. Het team van Toumani Camara krijg amper een bal door de ring en ook onze landgenoot kon zich niet aan de middelmaat onttrekken. Vooral het driepuntpercentage van de Blazers was bedroevend.

Een duel der laagvliegers: dat was Portland-Charlotte. De Blazers zijn de nummer 14 in de Western Conference, Charlotte doet één plaatsje beter in het Oosten.

Een uitgelezen kans dus voor de thuisploeg om nog eens te winnen, maar dat zat er eigenlijk nooit echt in. En dat had Portland, met Toumani Camara in de basis, vooral aan zichzelf te wijten.

Het afwerkingspercentage van de Blazers was dramatisch: net geen 35 procent field goals. Dat gemiddelde werd vooral naar beneden getrokken door een karrenvracht aan missers van achter de driepuntlijn: 3 op 32, nog geen 10 procent.

Ook Toumani Camara deelde in de malaise. Onze landgenoot kreeg in 18 minuten geen bal door het netje en ook hij miste al zijn driepunters (0 op 3). De Belg plukte wel 3 rebounds en deelde ook 1 assist uit. Maar de overwinning, die was dus voor Charlotte: 80-93.