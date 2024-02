NBA All Star Game: nog minder wedstrijd, nog meer punten

In de Amerikaanse basketbalcompetitie zijn hoge scores vaste prik, zeker in het All Star Game waarin verdedigen bijzaak is. De bazen van de NBA hadden op een wedstrijd gehoopt, maar ze kregen vooral punten te zien. Veel punten.

Nooit eerder produceerde het All Star Game 397 punten, nooit eerder maakte de winnende ploeg 211 punten. Daarmee scherpte het Oosten het record uit 2016 flink aan, toen het Westen won met 196 punten.

"We hebben plezier gemaakt", zei aanvoerder Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), die zijn team 42 driepunters zag scoren.

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) stapte als topscorer van het terrein. In nauwelijks 28 minuten was de speler uit het Westen goed voor 50 punten.

LeBron James (LA Lakers) speelde zijn 20e All Star Game en vatte het zo samen: "Goed dat niemand zich geblesseerd heeft. We zijn er zonder kleerscheuren doorheen gekomen."

Behalve het scorebord misschien.

