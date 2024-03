1 jaar na de ongemakkelijke nagelbijter: "De hiërarchie is duidelijk: Lotte Kopecky staat bovenaan"

vr 1 maart 2024 10:30

Duiken Lotte Kopecky en Demi Vollering zaterdagmiddag weer samen de arena in? Vorig jaar moest een fotofinish de laureate van de Strade Bianche aanduiden na het potje armworstelen tussen de 2 ploeggenotes. 1 jaar later heeft Kopecky zich helemaal ontpopt tot koningin van het eendagswerk. En met een subtiele hint op La Redoute is de concurrentie nog wat meer gewaarschuwd.

Flashback naar een jaar geleden. In de straten van Siena vecht Lotte Kopecky opnieuw een titanenduel uit. In 2022 won ze een beklijvende krachtmeting met Annemiek van Vleuten, in 2023 had ze het weer aan de stok met een Nederlandse collega. Haar ploeggenote nota bene, Demi Vollering. Minutenlang was er onduidelijkheid over wie als eerste over de witte lijn op de Piazza del Campo was gereden en uiteindelijk werd Vollering uitgeroepen tot winnares. Het ongemakkelijke tafereel veroorzaakte veel consternatie - denk aan de "kutwijf"-uitspraak -, maar bij SD Worx-Protime ontkennen ze tot op vandaag dat er een haar in de boter zat of zit. Harmonieus was het alleszins niet.

"Het was een beladen zege. Één waar ik trots op ben. De Strade Bianche heeft me een boost gegeven en het zelfvertrouwen bezorgd dat ik nodig had", vertelt Vollering in een bericht op de website van haar team. "Uiteindelijk zijn Lotte en ik door die koers alleen maar sterker geworden als duo. Wat ik zo apprecieer aan haar, is haar vechtlust. De sprint in de Strade heeft me doen beseffen dat ik die ook in mij heb." “Het voelt alsof de Strade Bianche ons dichter bij elkaar heeft gebracht. Het heeft onze samenwerking versterkt." "Ik heb er vorig seizoen echt van genoten om elke koers opnieuw voor het hoogst haalbare te gaan samen met Lotte. Het heeft ook nooit gevoeld alsof we wedstrijden moesten ‘verdelen’. Het ging heel natuurlijk."

Vorig jaar lagen alle toppers bij SD Worx nog netjes onder contract en werden alle koersen eigenlijk onder elkaar verdeeld. Dat was hun kracht, maar nu is dat niet het geval. De gunfactor is minder groot. Ine Beyen

Een jaar later zijn Kopecky en Vollering nog altijd de dominante vrouwen in het peloton, maar is er sinds die turbulente ontknoping iets veranderd? "Dat Kopecky intussen heeft verlengd en Vollering niet of nog niet, maakt wel duidelijk welke kaart ze bij de ploeg trekken", interpreteert Ine Beyen. "Ik kan me niet inbeelden dat ook Vollering bij dit team zal blijven. Het zijn 2 winnaars en vooral financieel lijkt dat onhaalbaar." Dat gegeven kan en zal het koersgedrag beïnvloeden, vermoedt onze analiste. "Niet alleen in de Strade Bianche, maar tijdens het hele seizoen." "Het is toch anders koersen als je weet dat je ploeggenote wel al heeft bijgetekend en jij nog niet. Al heeft Vollering misschien wel al een contract voor volgend seizoen, al dan niet bij een ander team, en weten we dat nog niet." "Maar de gunfactor zal minder groot zijn. Iedereen zal sneller aan zichzelf denken." "Vorig jaar lagen alle toppers bij SD Worx nog netjes onder contract en werden alle koersen eigenlijk onder elkaar verdeeld. Dat was hun kracht, maar nu is dat niet het geval." Voorlopig hebben officieel slechts 4 rensters een contract voor 2025 bij SD Worx: Kopecky, Lorena Wiebes, Marie Schreiber en Femke Gerritse.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Duidelijke pikorde

Het verleden bepaalt het heden en de toekomst. Als we kijken naar de Omloop Het Nieuwsblad van vorige zaterdag, dan lijkt de voorlopige pikorde binnen SD Worx duidelijk. Ine Beyen: "Ik zet Kopecky helemaal bovenaan de piramide voor deze Strade Bianche. Ze heeft in de Omloop bewezen dat ze een streepje voor heeft op Vollering. Ze staat fysiek net iets verder." "We mogen natuurlijk niet te snel zijn met onze conclusies, maar Vollering was niet overweldigend goed in haar eerste koers. Haar doelen volgen later." De Nederlandse kampioene zette zich tussen Gent en Ninove resoluut op kop voor de wereldkampioene. "Dat SD Worx zaterdag zo snel en zo duidelijk zijn kaarten op tafel legde, hebben we nog niet te vaak gezien. Meestal moet je gissen naar hun plan, nu toonden ze ostentatief de hiërarchie." "Toen Wiebes loste, bleek het plan niet helemaal te kloppen, maar ze hadden wel een concrete tactiek. En ik verwacht dat ze zaterdag op dat elan zullen doorgaan."

Demi Vollering en co verkenden donderdag het parcours.

De parcoursverandering? De Strade Bianche is een afvallingskoers. Iedereen komt sowieso op haar plaats terecht. Ine Beyen

Met zijn unieke karakter is de Strade Bianche sowieso een bikkelharde koers. "Iedereen komt er op zijn of haar plaats terecht. Daar zal de aanpassing van het parcours uiteindelijk ook niet te veel aan veranderen." De afstand van de vrouwenkoers blijft gelijk, maar het aantal grindstroken wordt opgetrokken van 8 naar 12, goed voor een totale portie van 40 kilometer. "Dit is de koers bij uitstek die meteen ontvlamt. De deur staat sowieso open en de rensters worden in alle scenario's uitgeschakeld." "Het is een natuurlijke schifting, een afvallingsrace. Een meer gesloten koers zal de aanpassing niet veroorzaken."

Het parcours bij de vrouwen met nog meer settori sterrati.

Nederlandse veldrijdsters

Tactische plannetjes smeden is zaterdag misschien niet de hoofdopdracht, al zal de concurrentie ook wel lessen getrokken hebben uit de Omloop, waar SD Worx niet versmachtend was. "Lidl-Trek moet een van de initiatiefnemers zijn. Vorig jaar hebben ze zo vaak afwachtend gekoerst en kwamen ze vaak te laat om de boel nog op te lossen." "Je moet SD Worx vroeg onder druk zetten. Pas dan kan je iets betekenen. En met Elisa Longo Borghini, Elizabeth Deignan en vooral Shirin van Anrooij hebben ze genoeg speerpunten." Met Van Anrooij belanden we bij "de crossers". De Nederlandse werd 4e in de Omloop. "Ik verwacht erg veel van haar, net als van Puck Pieterse." De Nederlandse eindigde vorig jaar 5e bij haar debuut in Toscane. "Aanvallend koersen, dat zit in het DNA van Fenix-Deceuninck, waar we ook Christina Schweinberger zeker niet mogen vergeten." "Maar crossers zoals Pieterse en Van Anrooij vinden hier een parcours op hun maat. Het heeft veel geregend in Toscane en dan komt er nog meer behendigheid bij kijken. Met haar technische bagage als mountainbikester moet Pieterse helemaal aan haar trekken komen."

Puck Pieterse imponeerde vorig jaar bij haar debuut in de Strade.

La Redoute

We zouden het nog bijna vergeten, maar zaterdag liet Marianne Vos alle geciteerde namen achter zich in Ninove. Vos staat er weer na blessureleed, maar kan zij op haar 36e dit veeleisende parcours nog aan? "Ik ben benieuwd, maar ik denk het wel", schat Beyen in. "Ze kan zich zo goed positioneren en ze leest de koers bijzonder goed." Vorig jaar nam ze niet deel, maar Vos is al jaren een vaste klant in de top 10. "Ze zat vaak op de juiste plaats, maar fysiek was ze toen niet in staat om de beste rensters te volgen. Nu heeft ze toch weer dat tikkeltje meer."

Kopecky verkende daags na de Omloop Luik-Bastenaken-Luik en liet dat weten op haar sociale media. Ze wilde dat iedereen het zag: zo speel je ook met je concurrentie. Ine Beyen

Al blijft Kopecky voor Beyen de driesterrenvrouw. Dat de wereldkampioene daags na haar 2e plaats in de Omloop ook nog eens Luik-Bastenaken-Luik verkende, wekt ontzag op. "Ze heeft ontzettend goeie benen, maar ook die mindset maakt van haar de topvrouw die ze nu is. Ze is mentaal zoveel gegroeid." "Natuurlijk zal die verkenning al lang vastgelegd geweest zijn, maar doe het toch maar." "Ze liet het ook zien op haar sociale media hoe ze voor het eerst La Redoute opreed. Zo speel je ook met de concurrentie: ze wilde dat iedereen het gezien had."