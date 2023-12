Demi Vollering schept klaarheid over "kutwijf"-uitspraak na Strade: "Ik riep het niet richting Lotte Kopecky"

In de eindejaarslijstjes scoort de finish van de Strade Bianche bij de vrouwen ongetwijfeld hoog in het rubriekje "meest ongemakkelijke momenten van 2023". Zeker omdat winnares Demi Vollering - net nadat ze een beklijvende sprint van haar ploeggenote Lotte Kopecky had gewonnen - het woord "kutwijf" riep. In een interview bij AD klaarde de Nederlandse het misverstand op.

Herinnert u zich nog de ontknoping van de Strade Bianche bij de vrouwen dit jaar? Even leek Kristen Faulkner er op weg naar de zege, maar in de steile slotkilometer naar Siena werd ze na een lange en eenzame vlucht alsnog ingerekend door ploeggenoten Lotte Kopecky en Demi Vollering, niet nadat ze die laatste nog bijna van de fiets had geduwd. Het duo van Team SD Worx kon uiteindelijk voorbij de Amerikaanse slalommen en mocht onderling voor de overwinning vechten, al leek dat niet helemaal volgens het plan van de ploeg te zijn. Vollering kon - na een intense sprint - uiteindelijk haar fiets op de streep nog voorbij die van onze landgenote gooien, maar een hartelijk ploegmoment kwam er na de streep niet meteen. Zeker niet wanneer een microfoon het woord "kutwijf" uit de mond van de Nederlandse opnam.



In de tent achter het podium sprong Lotte in mijn armen. Demi Vollering