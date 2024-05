22-jarige skiffeuse Mazarine Guilbert triomfeert in B-finale van OKT in Luzern

Het Belgische skifftalent Mazarine Guilbert is vanochtend zevende geworden op de olympische kwalificatiereggata op de Rotsee in Luzern, Zwitserland. Onze 22-jarige landgenote was de beste in de B-finale.

In Luzern lag de laatste kans om nog olympische roeitickets te veroveren. Daarvoor was voor Guilbert de top 2 nodig in de A-finale, maar die miste ze gisteren met 6 honderdsten.



Haar tijd van 7'53"66 vandaag was meer dan 1,5 seconde sneller dan de Griekse Evangelia Fragkou (7'55"32) en de Hongaarse Zoltana Gadanyi (7'56"34).



De Belgische roeister richt zich nu op het WK bij de beloften in het Canadese St. Catharines, dat op 18 augustus van start gaat.



De dubbeltwee van Tristan Vandenbussche en Aaron Andries, de wereld- en Europese kampioenen bij de beloften van 2022, bleef gisteren met een 4e plaats ook steken in de halve finales. Zij hebben geen B-finale.



Het aantal boten voor België in Parijs 2024 is definitief 2: skiffeur Tim Brys en de lichte dubbeltwee Niels Van Zandweghe/Tibo Vyvey pakten eind april in Szeged (Hongarije) hun olympisch ticket.