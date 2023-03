Faulkner slaat mea culpa na gebruik glucosemeter: "Nooit de bedoeling om regels te overtreden"

Even leek Kristen Faulkner op weg naar de zege in Strade Bianche, maar in de steile slotkilometer naar Siena werd ze nog ingerekend door ploeggenoten Lotte Kopecky en Demi Vollering, niet nadat ze die laatste nog bijna van de fiets had geduwd.

"Nooit de bedoeling om regels te overtreden"

Faulkner reageerde in een statement open over het voorval. "Ik apprecieer het feit dat de UCI de tijd neemt om dit te onderzoeken en zo de professionele omgeving voor iedereen in stand wil houden."

"Ik heb de data van de glucosemeter nooit in competitie gebruikt, de nodige stukken om dit te bewijzen heb ik ook aan de UCI gegeven. Ik dacht dat ik met de meter mocht rijden wanneer ik de data niet zou gebruiken voor een prestatievoordeel, maar de UCI houdt zich sterk dat het dragen ervan op zich al verboden is. En bij deze dus ook genoeg is om me te diskwalificeren."

"Ik had echter nooit de bedoeling om de regels te overtreden of een oneerlijk voordeel te bekomen. Ik ben trots op mijn wedstrijd, maar natuurlijk ook heel teleurgesteld dat deze nu geschrapt zal worden."

"Ik hoop dat het gebruik van een glucosemeter in de koers ooit wel gelegaliseerd zal worden. Ik geloof dat het een waardevolle tool is voor atleten - en in het bijzonder voor vrouwen - om zorg te dragen voor onze fysieke gezondheid. Maar dat is wellicht een discussie voor later."

"Ik kijk uit naar de rest van het seizoen en hoop dat het er nog veel WorldTour-podiumplekken zoals in de Strade Bianche mogen volgen."