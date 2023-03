Lotte Kopecky laat zich zege in Strade Bianche afsnoepen door ploeggenote Demi Vollering

Faulkner laat de favorieten zweten

Na haar zege in de Omloop was Lotte Kopecky misschien wel de grote favoriete in de Strade Bianche.

Op de Toscaanse grindwegen werd er snel tempo ontwikkeld waardoor vluchterspogingen maar weinig succes kenden.

De rit werd echt op gang getrapt door Swinkels en Faulkner, maar al snel bleek de Amerikaanse Faulkner de betere van de twee. Met nog 40 kilometer te gaan ging ze er alleen van door.



Het tempo van de Amerikaanse lag enorm hoog en stilvallen leek ze ook niet meer te doen.

Bij de favorieten werden de debatten geopend door Annemiek van Vleuten, maar het was Vollering die als enige zich kon losweken.

De Nederlandse maakte tijd goed op Faulkner, maar werd dan opgeschrikt door een loslopend paard. Een onwaarschijnlijke wending. De veer van Vollering leek gebroken.