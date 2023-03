Vollering viert na thriller tegen Kopecky: "Lotte pakte me vast en zei dat ze blij voor me was"

"Wat deze zege betekent? "Heel veel. Ik heb altijd van deze wedstrijd gehouden. Maar in het verleden moest ik altijd voor ploeggenotes werken in deze koers."

"Dit is mijn mooiste zege ooit. De ploeg had veel vertrouwen in me."

Aanvallen, weer bijgebeend worden, in dienst rijden en uiteindelijk toch nog winnen. Het was een rit met veel emoties voor Demi Vollering.

Ik was een beetje verrast door Lottes rush op de laatste grindstrook. Ik weet dat ze een killer is.

Ook nu leek Vollering in dienst te rijden voor Kopecky in de slotkilometers, maar deze keer maakte ze het wel zelf af na een lange inhaalrace.



"We wisten dat we Faulkner zouden terugpakken in die lastige slotkilometer. Vooral omdat ze al zo lang eenzaam op kop reed."

"Ik was een beetje verrast door Lottes rush op de laatste grindstrook. Ik weet dat ze een killer is, dus was het uiteindelijk heel spannend aan de finish."

"Het is misschien nog wel een mooiere finish, omdat je weet dat je de sprint terecht gewonnen hebt. Het is me niet gewoon gegund geweest."

"Of er wrevel was na de race? Nee hoor. We zijn heel erg blij voor elkaar. Na de crazyness van de sprint pakte ze me vast en zei ze dat ze heel blij was voor me."