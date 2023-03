Lotte Kopecky verbergt ontgoocheling: "Er waren geen afspraken gemaakt"

De grote vraag na de ontknoping van de Strade Bianche: waren er afspraken gemaakt tussen Demi Vollering en Lotte Kopecky toen ze samen naar de streep reden? Of mochten ze tegen elkaar sprinten?

"Neen, er waren geen afspraken gemaakt", reageerde Kopecky net na de finish.



"Zodra we wisten dat we geen rekening meer moesten houden met Trek-renster Amanda Spratt, was het Demi tegen mij."

"Demi en ik hebben er gewoon het beste van gemaakt en gesprint voor de zege. Het was spannend. Meteen na de finish wisten we ook niet wie gewonnen had."

Is Kopecky ontgoocheld over de nipte sprintnederlaag? "Natuurlijk is het leuk om zelf te winnen. Maar uiteindelijk maakt het niet uit wie wint, zolang er maar iemand van SD-Worx op plek 1 staat."

"Ik ben blij voor Demi dat ze deze wedstrijd op haar erelijst heeft gezet. Vorige week won ik de Omloop, vandaag wint Demi."

Welk gevoel houdt Kopecky over voor zichzelf? "Absoluut een goed gevoel. Dit is hoopgevend voor de mooie wedstrijden die er nog aankomen."