De sterren voor de Omloop voor vrouwen: wie zijn de uitdagers van Lotte Kopecky?

za 24 februari 2024 08:23

Net als bij de sterren voor de mannen krijgen we ook bij de vrouwen twee ploeggenoten met het maximum van 3 sterren. Wie staan er nog allemaal in het sterrenelftal van de Sporza-redactie?

3 sterren: wie anders dan Kopecky

Voor het eerst, maar zeker niet voor het laatst krijgt Lotte Kopecky drie sterren achter haar naam. Niet verwonderlijk, want de wereldkampioene bewees in de UAE Tour al vroeg de goeie vorm te pakken hebben.



Van wie de concurrentie dan moeten komen? Misschien wel van haar ploeggenote Lorena Wiebes. Wiebes werd 3e in 2022 en 2e in 2023. Als je dat rijtje afmaakt, zou ze dit jaar moeten winnen. Ze geraakt in ieder geval steeds beter over de heuveltjes en als het op sprinten aankomt, kent ze zelden haar evenknie.

Kopecky en Wiebes zijn de twee topfavorieten.

2 sterren: toch Vollering

Nog meer volk van SD Worx-Protime, dat mag geen verbazing wekken. In elke wedstrijd waar Demi Vollering aan de start staat, moet je rekening met haar houden. De winnares van de Tour de France reed wel nog geen enkele koers in 2024, dus het is wat gissen naar haar vormpeil. Wie wel zeker in vorm zijn, zijn Elisa Balsamo en Katarzyna Niewiadoma. In de Ronde van Valencia gingen ze respectievelijk met 2 etappezeges en een 2e plaats in de eindstand aan de haal. Toch ook wat twijfel: Balsamo en Niewiadoma haalden nog nooit het podium in de Omloop.

Demi Vollering krijgt meteen twee sterren in haar eerste koers.

1 ster: een oude Vos verleert haar streken niet

Een resem vertrouwde namen bij het vijftal dat met één ster is toebedeeld. Hierbij ook Marianne Vos (36), voor wie de Omloop zowat de enige koers in het voorjaar is die ze nog niet heeft gewonnen. Sterker nog: ze heeft er nog nooit gereden!



De tijd dat Vos besliste waar en wanneer ze zou winnen, ligt al even achter ons, maar de seizoensstart van de drievoudige wereldkampioene op de weg was alvast veelbelovend.

Kan Marianne Vos meedoen voor de hoofdprijs?

Dark horse: Puck Pieterse