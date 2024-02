Ruben en Ine zien positieve kant aan "bijna perfecte" koers van Lotte Kopecky: "Goed voor haar motivatie"

zo 25 februari 2024 08:37

Een net niet smaakt altijd extra zuur. Lotte Kopecky probeerde tevergeefs de tegenstand van zich af te schudden in de Omloop Het Nieuwsblad. Marianne Vos weigerde te plooien en sprintte naar de zege. "Ik denk dat Kopecky eigenlijk niet durfde met haar naar de streep te rijden", deelt Ine Beyen in haar analyse met Ruben Van Gucht.

Ruben: "Gun je Marianne Vos de zege?"

Ine: "Ik bewonder haar echt. Ik denk dat heel het peloton haar die overwinning gunt na een moeilijk jaar. Ze toonde vorig seizoen dat ze nog steeds de koers kon lezen en er altijd was op het moment dat het gebeurde, maar ze telkens een tikkeltje tekortkwam door fysieke problemen. Dat ze er nu helemaal terug staat: chapeau."

Ruben: "Heb je genoten van de masterclass?" Ine: "Je kan niet anders. Hoe zij niet met haar laat sollen, ook zonder ploeggenotes. Ze zette Lotte Kopecky, die zich kwaad maakte, voortdurend onder druk. Dat zie je niet vaak van de wereldkampioene."

Ruben: No-brainer om te zeggen: dit kan ze ook in de Ronde van Vlaanderen? Ine: "Dit kan ze natuurlijk ook in de Ronde van Vlaanderen. Als ze dit niveau kan aanhouden. Ze staat er hier natuurlijk alleen voor, terwijl dan een Fem van Empel erbij komt."



Ruben: "Met al haar ervaring en snelle benen moet je bijna zeggen: je moet ervan weg." Ine: "Ik denk dat Kopecky het vandaag niet durfde om met Vos naar de streep te rijden. Ze wist dat Vos heel moeilijk te kloppen zou zijn in de sprint. Maar ze heeft alles geprobeerd om alleen te raken. Ze deed alles perfect, maar het is niet gelukt."

Ruben: "In haar carrière waar alles gepasseerd is - inclusief depressie en eetstoornis. Hoe straf is dit dan?" Ine: "Het is bewonderenswaardig. Vos heeft nog een contract tot en met volgend jaar. Dus ze wist dat ze niet zomaar kon opgeven. En ze heeft de liefde voor de fiets. Ze zag het vrouwenwielrennen groeien en maakte het tot wat het nu is. Ze wil er zo lang mogelijk deel van uitmaken."

Ruben: "Is de conclusie dat Kopecky minder is dan vorig jaar voorbarig?" Ine: "Ik denk dat we nog niet te snel conclusies moeten trekken. We hebben in de UAE Tour op een lange klim gezien dat ze beter is geworden in dat klimwerk. Dus ze zal wel wat ingeboet hebben op sprintsnelheid. Dan kom je zoiets tegen. Maar ik denk dat het op een maand tijd nog bijgeschaafd kan worden."

Ruben: "Is het een goede zaak dat het niet enkel SD Worx was dat de koers bepaalde?" Ine: "Dat was heel opvallend. SD Worx had ook een tactiek op voorhand, met Vollering die op kop ging rijden. Wiebes sparen kwam niet tot zijn recht. Daarnaast nam Lidl-Trek de wedstrijd wel in handen." Ruben: "Je zou kunnen zeggen vanuit ploegtactisch oogpunt: als je met drie rensters de finale intrekt, moet er altijd iemand mee zijn met Longo Borghini. Want daar geef je het initiatief uit handen." Ine: "Daar kom je een Reusser tekort. Kopecky hoeft het niet allemaal te doen. Het was Vollering die niet meekon op dat moment."

Ruben: "Dan moeten we concluderen dat het nog niet de Vollering van vorig seizoen is. Logisch ook, want het was nog maar haar eerste koers van het seizoen". Ine: "Ze wil er ook pas staan tegen de Ronde van Vlaanderen en het Waalse drieluik. We hebben haar ook onmiddellijk op kop zien komen om haar ploegwerk te doen, wat ze normaal niet zo snel zou doen." Ruben: "Is het goed voor de motivatie dat Kopecky af en toe ook eens niet wint?" Ine: "Toch wel. We hebben dat op de piste op het WK van vorig jaar ook gezien. Het lukte er in het omnium ook niet en toch stond ze er telkens weer. Na het omnium werd ze nog twee keer wereldkampioen. Als topsporter heb je het ook nodig om uitgedaagd te blijven worden." Ruben: "Ik denk dat het goed is om te beseffen: ik moet hard blijven knokken en trainen, want de rest is daar om mij te kloppen." Ine: "De rest is ook gewoon beter aan het worden. Dat is wat we nodig hebben."