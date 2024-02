Tiger Woods moet ziek opgeven op comebacktoernooi in Los Angeles

Komt het nog goed met Tiger Woods? De Amerikaanse golflegende heeft ziek moeten opgeven in de 2e ronde van het Genesis Invitational, zijn comebacktoernooi dat hij zelf organiseerde.

Tiger Woods is al even op de sukkel sinds zijn auto-ongeluk in 2021. Na een enkeloperatie vorig jaar leek hij na twee kleinere toernooien weer klaar voor competitie.

De Genesis Open, een toernooi dat hij zelf organiseert in Los Angeles, moest zijn rentree op het hoogste niveau worden. Maar na een zwakke eerste ronde (1 boven par) moest hij ziek opgeven in de 2e ronde. Na 6 holes werd hij met een golfkarretje weggevoerd.

Het voedt de twijfels of de 48-jarige Amerikaan, goed voor 15 majortitels, zijn beste niveau nog zal bereiken.