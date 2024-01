Thomas Detry beleeft baalslotdag in San Diego en zakt nog terug van 4 naar 20

Met een derde ronde van 73 slagen is Thomas Detry van de derde naar de vierde plaats gezakt op het Farmers Insurance Open in San Diego. Detry nam een fraaie start en kreeg, door enkele missers van de Duitse leider Stephan Jäger, een kans om de eerste plek te grijpen. Maar op de achttiende en laatste hole, een par-5, liep het fout.



Detry zag de bal vanop de green met veel backspin in de vijver rollen, wat de 31-jarige Brusselaar een dubbele bogey kostte. "Dit voelt aan als een klap in het gezicht", reageerde onze landgenoot achteraf.



Jäger putte daarentegen een birdie weg waarmee hij zijn leiderplaats blijft behouden. Op plaats twee, met een slag meer dan de leider, volgen de Fransman Matthieu Pavon en de Deen Nicolai Højgaard. Met nog achttien holes te spelen telt Detry twee slagen meer dan Jäger.



Onze tweede landgenoot Adrien Dumont de Chassart, die nipt de cut haalde, moest genoegen nemen met een derde ronde van 76 slagen, vier boven par en dit na vijf bogeys en een birdie. De 23-jarige golfer zakte naar de 74e stek.