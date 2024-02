Chileen Del Solar is nog maar 2e golfer die rondje in 57 slagen lukt: "En ik wist het zelf niet"

Plaats van gebeuren: het Astara Golf Championship in Bogota, in Colombia, op de Korn Ferry Tour, de klasse net onder de echte PGA Tour.



Del Solar leverde voor zijn openingsronde een kaart in met 2 eagles (2 onder par), 9 birdies (1 onder par) en 0 bogeys (1 boven par), goed voor een totaal van 13 onder par en 57 slagen.



"Ik ben zo blij", reageerde Del Solar bij GolfChannel.com. "Als je de green opstapt, denk je niet dat je eventjes 57 gaat slagen. Het was een mooie ronde."



Op zijn eerste 9 holes kwam hij al op -8 uit. "Ik was natuurlijk erg opgewonden, maar ik probeerde ook gefocust te blijven en niet aan de score te denken."



In die mate zelfs dat hij op de slothole niet wist aan hoeveel hij zat. "Ik moest het aan mijn caddy vragen." En bijna deed hij nog een slag beter, want hij miste zijn eerste putt op de 18e hole van een haar.



Cristobal heeft nu het PGA-record in handen en evenaart met 57 slagen het record van de Ier David Carey, die in 2019 in zijn eerste ronde op de Cervino Open op de Alps Tour 11 onder par bleef.



Del Solar jaagt op zijn eerste zege op de Korn Fery Tour. Hij won al 4 keer op de PGA Tour Latinoamerica. "Ik probeer gewoon mijn routine vast te houden. Dit was een ongelooflijke ronde, maar het is nog maar de eerste dag."