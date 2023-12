Geslaagde test voor Tiger Woods bij terugkeer: "Ik kom in de buurt van mijn beste spel"

"Roestig". Zo omschreef Tiger Woods zichzelf voor de start van de Hero World Challenge, een toernooi dat hij zelf organiseert en al vijf keer won.

Woods had namelijk 7 maanden in de lappenmand gelegen na zijn opgave in de Masters in Augusta. Hij had pijn aan zijn voet door hielspoor, waarna hij werd geopereerd. De Hero World Challenge gold dan ook als een testcase.

En die test is geslaagd, want Woods kon naar eigen zeggen pijnvrij golfen. Met een slotronde van 72 slagen eindigde hij op een gedeelde 18e plek op de Albany-golfbaan in het Bahamaanse Nassau.

"Het ging hier elke dag iets beter. Ik heb het gevoel dat ik in de buurt kom van mijn beste spel, maar de vorm moet beter", zei hij. Woods hoopt in het komende jaar één toernooi per maand te spelen.

De 82-voudige PGA Tour-winnaar neemt volgende week, samen met zijn zoon Charlie, deel aan het PNC Championship, een toernooi waar de golfers deelnemen aan een koppelwedstrijd.

De overwinning in de Hero World Challenge ging naar nummer een van de wereld Scottie Scheffler, die met een ultieme ronde van 68 slagen en een totaalscore van 268 slagen, twintig onder par, drie slagen beter deed dan de Oostenrijker Sepp Straka. De Amerikaan Justin Thomas eindigde op de derde plaats.