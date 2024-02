"Emma-VP": nog maar eens een MVP-trofee voor Emma Meesseman als Beste Speelster van het toernooi

Een kers op de taart voor de Belgian Cats en Emma Meesseman: de leading lady van het Belgische basketbal is zondag verkozen tot MVP van het olympisch kwalificatietoernooi in Antwerpen, waar ze nog maar eens haar wereldklasse etaleerde.

Als ultieme teamplayer zal die MVP-trofee Emma Meesseman wellicht worst wezen, maar iemand moet natuurlijk de Beste Speelster zijn en dan kon je ook dit toernooi opnieuw niet om de Belgische klasbak heen.

In 3 wedstrijden was Meesseman gemiddeld goed voor 17,3 punten, 7,7 rebounds en 5,7 assists. Daarmee was ze de beste rebounder van het toernooi, de op één na beste passer (na Julie Allemand) en de op drie na beste scorer.

Nadat ze vrijdag tegen Senegal al geschitterd had met 32 punten, flirtte Meesseman zondag in de afsluiter tegen Nigeria zelfs met een zogenoemde triple-double: dubbele cijfers in 3 categorieën, met 14 punten, 8 rebounds en 8 assists. Daar deed ze ook nog eens 6 steals bovenop.

Een meer dan terechte MVP dus. Voor Meesseman is het al de zoveelste individuele bekroning in haar verbluffende prijzenkast.

Een kleine greep uit haar recente MVP-aanbod: MVP van de WNBA Finals in 2019, MVP van het olympisch kwalificatietoernooi in 2020, MVP van de EuroLeague in 2023 en MVP van het EK 2023.

Daar komt nu dus nog eens de MVP-trofee van het OKT in Antwerpen bij. Meesseman werd uiteraard ook verkozen in de ploeg van het toernooi, samen met de Amerikanen Napheesa Collier en Rhyne Howard, Yacine Diop uit Senegal en Amy Okonkwo uit Nigeria.